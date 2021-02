DIRETTA/ Cittadella Cosenza video streaming DAZN: match affidato a Ivan Robilotta

DIRETTA CITTADELLA COSENZA: ARBITRA ROBILOTTA

La partita Cittadella Cosenza sarà diretta questa sera presso lo stadio Piercesare Tombolato della città veneta dal signor Ivan Robilotta, arbitro della sezione Aia di Sala Consilina, il quale sarà assistito innanzitutto dai due guardalinee Andrea Tardino della sezione di Milano e Thomas Ruggieri della sezione di Pescara ed inoltre dal quarto uomo Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta, che completerà dunque la squadra arbitrale designata per Cittadella Cosenza. Aggiungendo ora qualche elemento in più sul primo arbitro, possiamo ricordare che il signor Ivan Robilotta è nato a Caserta il 10 settembre 1988 e che in questa stagione vanta già otto precedenti presenze in partite ufficiali, delle quali sei in Serie B. Nell’attuale campionato cadetto il bilancio dell’arbitro Robilotta comprende 36 cartellini gialli assegnati, una sola espulsione (giunta per somma di ammonzioni) così come uno solo è stato finora il calcio di rigore assegnato dal fischietto campano. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CITTADELLA COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Cosenza sarà disponibile su DAZN1: il canale, al numero 209 del decoder satellitare, sarà aperto agli abbonati Sky da almeno tre anni che potranno quindi seguire la partita pur non avendo sottoscritto un abbonamento alla piattaforma DAZN. La quale ovviamente sarà attivabile dai suoi clienti per la visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

CITTADELLA COSENZA: I VENETI VOGLIONO IL RISCATTO

Cittadella Cosenza, in diretta dallo stadio Pier Cesare Tombolato, in programma martedì 9 febbraio 2021 alle ore 19.00, sarà una sfida valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie B. Riscossa veneta col Cittadella tornato a credere fortemente nelle sue potenzialità dopo la gran rimonta di Brescia. I granata infatti sono riusciti a strappare un 3-3 dopo essersi ritrovati sotto di 3 gol alla fine del primo tempo. Secondo pareggio in rimonta dopo quello contro la Cremonese: certo, per il Cittadella la vittoria manca dalla sfida interna contro l’Ascoli del 16 gennaio scorso, ma il pari al “Rigamonti” ha permesso alla squadra di Venturato di restare comunque a -1 dalle seconde in classifica. Servirà ora un cambio di passo contro un Cosenza rimasto quintultimo in zona play out. Pareggiando però in casa contro la Spal che rincorre l’alta classifica, i silani hanno messo in fila il quarto risultato utile consecutivo, anche se i pareggi restano la cifra distintiva dei rossoblu: sono la squadra del campionato cadetto ad averne ottenuti di più, 12, e conseguentemente quella ad aver vinto meno partite, 3.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA COSENZA

Le probabili formazioni della sfida tra Cittadella e Cosenza allo stadio Pier Cesare Tombolato. I padroni di casa allenati da Roberto Venturato scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Kastrati; Cassandro, Perticone, Frare, Donnarumma; Branca, Pavan, Proia; D’Urso; Tavernelli, Tsadjout. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Occhiuzzi con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Falcone; Legittimo, Idda, Ingrosso; Gerbo, Sciaudone, Petrucci, Vera; Tremolada; Carretta, Gliozzi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Cittadella Cosenza: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.50 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.15 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 2.85 volte l’importo scommesso.

