Diretta Cittadella Cosenza/ Streaming video Rai: si riparte al Tombolato (Serie B)

Cittadella Cosenza, in diretta dallo stadio Piercesare Tombolato della città veneta, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 18 ottobre 2019, come anticipo per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2019-2020, che riparte dopo la sosta per le Nazionali. Cittadella Cosenza vede sulla carta certamente favoriti i padroni di casa e non soltanto per il fattore campo. Infatti, nelle precedenti sette giornate il Cittadella di Roberto Venturato ha già ottenuto 12 punti in classifica, mentre il Cosenza di Piero Braglia ha raccolto appena 4 punti, non ha ancora vinto nemmeno una partita e logicamente naviga nei bassifondi, con l’urgenza di alzare il ritmo in fretta – ma non sarà certamente facile stasera. Il Cittadella infatti vorrà ripartire come si era fermato, cioè con la vittoria sul campo della Cremonese, mentre due settimane fa il Cosenza aveva ottenuto contro il Venezia (1-1) uno dei quattro pareggi del suo campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Cosenza sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale 57 del telecomando, essendo l’anticipo del venerdì sera di Serie B. Di conseguenza sarà doppia la possibilità della diretta streaming video, perché il servizio offerto gratuitamente a tutti da Rai Play va ad aggiungersi a quello di DAZN per i propri abbonati, che possono seguire in maniera integrale il campionato cadetto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA COSENZA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Cittadella Cosenza, ecco che i padroni di casa di Roberto Venturato dovrebbero proporre il 4-3-3. In porta Paleari, protetto dai due difensori centrali Perticone e Adorni più Ghiringhelli terzino destro e Benedetti a sinistra. Il terzetto di centrocampo invece sarà imperniato su capitan Iori, affiancato dalle due mezzali Branca e Vita. Infine il tridente offensivo, con i due esterni Luppi a destra e Celar a sinistra in appoggio del centravanti Diaw. La replica del Cosenza di Piero Braglia potrebbe invece concretizzarsi nel 3-5-2 con questi possibili titolari: Perina in porta, protetto dalla retroguardia a tre formata da Monaco, Idda e Legittimo; nel folto centrocampo a cinque potremmo vedere in azione da destra a sinistra Baez, Bruccini, Kanoute, Sciaudone e D’Orazio, infine Carretta e Riviere sono i due possibili titolari in attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Come è prevedibile, il pronostico di Cittadella Cosenza pende dalla parte dei padroni di casa. Infatti, l’agenzia di scommesse sportive Snai quota il segno 1 appena a 1,87, mentre poi si sale a quota 3,25 in caso di pareggio (segno X) e fino a 4,50 volte la posta in palio in caso di segno 2, per chi avrà creduto nel successo esterno del Cosenza.



