DIRETTA/ Cittadella Cosenza video streaming tv: meglio i calabresi nei precedenti

DIRETTA CITTADELLA COSENZA: I TESTA A TESTA

I precedenti di Cittadella Cosenza ci raccontano di un quadro abbastanza esteso. Le due squadre sono avversarie in maniera costante dal 2018, e da allora hanno disputato 6 partite in Serie B; tuttavia possiamo estendere lo scenario dei testa a testa e partire dal novembre 2000, data del primo di dieci incroci recenti con un bilancio che vede in vantaggio la squadra calabrese. Curiosamente infatti il Cosenza ha battuto il Cittadella per cinque volte, mentre i veneti hanno tre vittorie; la più recente di queste è arrivata però tra le mura del San Vito, era il marzo 2020 e, appena prima del lockdown, a decidere erano stati i gol di Francesco Stanco e Alessio Vita, con il Cosenza che solo nel recupero aveva trovato la rete con Raul Asencio.

DIRETTA/ Vicenza Cittadella (risultato finale 3-3): Meggiorini in gol, ospiti in 9

Per l’ultimo successo del Cosenza bisogna invece tornare all’ottobre 2019, e quel 3-1 rappresenta anche l’ultima volta in cui i lupi sono riusciti a vincere al Tombolato: il Cittadella aveva segnato dopo un minuto con Alessio Vita, ma nel secondo tempo la rimonta rossoblu era stata inesorabile e, nello spazio di 14 minuti, la partita era stata completamente ribaltata da una doppietta di Mirko Bruccini (secondo gol su rigore) e il timbro di Jaime Báez. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Cosenza Ascoli (1-3) gol e highlights: tris dei bianconeri (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Cittadella Cosenza sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

Diretta/ Cosenza Ascoli (risultato finale 1-3): Caligara e Iliev chiudono la partita!

CITTADELLA COSENZA: PARTITA SENZA STORIA?

Cittadella Cosenza, in diretta domenica 30 gennaio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per il recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Vittoria cercasi per due formazioni che non hanno colto i 3 punti nei loro ultimi impegni. Il Cittadella aveva chiuso il 2021 con un pareggio e con un pareggio ha iniziato l’anno nuovo, con un rocambolesco 3-3 sul campo del Vicenza che ha frenato la corsa verso i play off.

Il Cosenza è caduto ancora in casa contro l’Ascoli, subendo un 1-3 che ha rappresentato la quinta sconfitta nelle ultime 6 partite di campionato per i silani. Anche dopo il cambio di allenatore tra Zaffaroni e Occhiuzzi i calabresi stanno arrancando e questa partita sarà fondamentale per provare a ridurre le distanze dall’Alessandria quintultima in classifica. Il 9 febbraio 2021 le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta allo stadio Tombolato, 1-1 il risultato finale.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Cosenza, match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati; Mattioli, Frare, Ciriello, Benedetti; Vita, Danzi, Antonucci; D’Urso; Okwonkwo, Baldini. Risponderà il Cosenza allenato da Roberto Occhiuzzi con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Matosevic; Liotti, Rigione, Hristov; Florenzi, Carraro, Palmiero, Situm; Boultam; Millico, Pandolfi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cittadella Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Cosenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.75.



© RIPRODUZIONE RISERVATA