Diretta Cittadella Cremonese/ Streaming video DAZN: veneti per ritrovarsi (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA CREMONESE: RISCATTO PER VENTURATO?

Cittadella Cremonese si gioca in diretta dallo stadio Tombolato, con calcio d’inizio alle ore 21:00 di domenica 31 gennaio: nella 20^ giornata della Serie B 2020-2021 si affrontano due squadre che hanno obiettivi stagionali diverse, ma quella che punta al grande salto affronta anche il momento più complesso. Il Cittadella infatti, non per la prima volta, si è come sgonfiato non appena è arrivato in zona primo posto: ha perso due derby consecutivi, a Venezia e poi in casa del Chievo nel recupero, rimane in una posizione di classifica comunque interessante ma ha mancato l’esame di maturità, dunque deve risalire la corrente.

A Cremona l’avvento di Fabio Pecchia sembra aver fatto bene alla squadra: i grigiorossi sono riusciti ad abbandonare la zona retrocessione e sono reduci da un bel pareggio contro la Spal, ovviamente sanno che la strada per confermare la categoria resta lunga ma, rispetto all’avvio di campionato, al momento le cose sono cambiate per il meglio. Staremo dunque a vedere quello che succederà nella diretta di Cittadella Cremonese; aspettando che la partita si giochi proviamo a fare una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA CITTADELLA CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Cremonese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’appuntamento con il campionato di Serie B è infatti sulla piattaforma DAZN che, ad eccezione dell’anticipo, manda in onda tutte le partite di campionato in esclusiva. La visione sarà dunque riservata agli abbonati a questo servizio, tramite la diretta streaming video: si potranno utilizzare dispositivo mobili come PC, tablet e smartphone oppure servirsi di una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CREMONESE

In Cittadella Cremonese Perticone e Proia tornano a disposizione di Venturato: dunque il tecnico granata dovrebbe far riposare uno tra Adorni e Camigliano al centro della difesa (con Maniero tra i pali) con Ghiringhelli e Daniele Donnarumma che dovrebbero essere i terzini. In mezzo dovremmo rivedere dal primo minuto Gargiulo, con Branca e Iori verso la conferma; se così fosse Proia andrebbe a giocare sulla trequarti, con lui in mediana invece si aprirebbe il ballottaggio tra Vita e D’Urso. Davanti, a fare coppia con Tsajdout, si prepara a tornare Ogunseye. La Cremonese di Pecchia gioca con un tridente offensivo nel quale Daniel Ciofani insidia il posto di centravanti di Strizzolo; Gaetano e Celar viaggiano per la conferma come esterni ma attenzione a Pinato che ha ormai avanzato il suo raggio d’azione. Con l’ex Venezia nel reparto offensivo, in mezzo può tornare utile Gustafson che però appare in ritardo rispetto a Valzania, Castagnetti e l’ex Bartolomei; Bianchetti e Terranova si posizionano davanti a Carnesecchi che sembra aver scalzato Alfonso dai pali, Zortea e Valeri saranno i due terzini.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Cittadella Cremonese, e allora andiamo subito a vedere quali siano le previsioni di questo bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,00 volte la posta contro il valore di 4,25 che è stato posto sul segno 2, che identifica ovviamente l’eventualità del successo ospite. Il pareggio, ipotesi per la quale dovrete puntare sul segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.



