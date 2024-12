DIRETTA CITTADELLA CREMONESE, OLTRE 10 PUNTI DI DISTACCO

Due formazioni con situazioni di classifica completamente diverse. La diretta Cittadella Cremonese vede infatti rispettivamente l’ultima e la quinta del campionato di Serie B. La gara avrà il via alle ore 15:00 di domenica 15 dicembre 2024. Il Citta non vince precisamente dall’1-0 di Palermo del 3 novembre, unica vittoria di fato degli ultimi due mesi e poco più. Con la Juve Stabia è arrivato un pareggio (2-2) mentre contro Cesena, Bari e Spezia tre sconfitte nette.

Diretta Brescia Carrarese/ Streaming video tv, Leonessa in calo (Serie B, 15 dicembre 2024)

Anche la Cremonese è reduce da un ko, sconfitta per 2-0 con la Reggiana, ma c’è da dire che le due sfide precedenti erano terminate sempre in favore dei lombardi, vale a dire 1-0 con il Frosinone e 4-0 in casa del Sudtirol.

DOVE VEDERE DIRETTA CITTADELLA CREMONESE, STREAMING VIDEO

Se è nel vostro interesse quello di vedere la diretta Cittadella Cremonese, allora avrete due possibilità distinte. La prima riguarda la diretta streaming su DAZN mentre la seconda su Amazon Prime Video con LaB Channel.

Video Spezia Cittadella (5-0)/ Gol e highlights: Esposito ne fa due (Serie B, 8 dicembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CREMONESE

Padroni di casa del Ciitadella con il 3-5-2 con Kastrati in porta e Salvi, Negro più Angeli in difesa. A centrocampo Carissoni, Amatucci, Branca, Tronchin e Masciangelo. In avanti Pandolfi e Magrassi.

Stesso assetto tattico per la Cremonese che mette in campo Fulignati, protetto da Antov, Ravanelli e Bianchetti. Agiranno da esterni Sernicola e Zanimacchia con Collocolo, Castagnetti e Johnsen. Davanti Vazquez e Bonazzoli

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CITTADELLA CREMONESE

Quali sono le quote per le scommesse Cittadella Cremonese? A partire con i favori del pronostico sono gli ospiti a 2 contro il segno X del pareggio a 3.40 più l’1 fisso a 3.75.

DIRETTA/ Catanzaro Brescia (risultato finale 2-1): Bonini nel recupero! (Serie B, 8 dicembre 2024)

Per quanto riguarda le reti, l’Over 2.5 è offerto a 2.15 mentre l’Under alla stessa soglia a 1.67. Chiudiamo con i segni Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.