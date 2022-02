Diretta Cittadella Cremonese/ Streaming video tv: out Okoli per la sfida (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA CREMONESE, SFIDA PER I PLAYOFF

La 22esima giornata di Serie B 2021/2022 vedrà anche la diretta di Cittadella Cremonese. Il match ha il sapore dei playoff, visto che entrambe le squadre sono in lizza per un posto negli spareggi. La gara si giocherà sabato 12 febbraio alle ore 14.00 presso lo stadio Piercesare Tombolato di Cittadella e dunque sarà molto importante per entrambe le formazioni. La Cremonese occupa al momento il quarto posto ma il primo, occupato da Lecce, dista soltanto 3 punti dopo la bellissima vittoria di settimana scorsa contro il Monza nel derby lombardo.

Diretta/ Cremonese Monza (risultato finale 3-2): tre punti firmati Gaetano e Ciofani!

Classifica cortissima, dunque. Il Cittadella è leggermente indietro, a 32 punti in classifica, ma il sogno playoff è assolutamente realistico appunto perché le gerarchie sono ancora tutte da definire. I veneti però dovranno fare meglio rispetto a settimana scorsa, quando hanno raccolto un modesto pareggio per 0-0 sul campo del Crotone, mentre servirebbe dare la scossa.

Diretta/ Crotone Cittadella (risultato finale 0-0): Saro evita il tracollo!

DIRETTA CITTADELLA CREMONESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta Cittadella Cremonese di Serie B dove sarà visibile? La sfida, valida per la 22esima giornata di Serie B, potrà essere vista su più piattaforme. Cittadella Cremonese sarà infatti in diretta su Sky e Dazn. Chi ha dunque un abbonamento ad una delle due Pay tv potrà seguire live il match di sabato 12 febbraio. La gara sarà visibile anche in streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Come noto, anche Dazn permette di seguire partite o eventi tramite tablet o smartphone. Ecco allora che la diretta di Cittadella Cremonese si potrà vedere anche in streaming video su Dazn.

Diretta/ Cittadella Cosenza (risultato finale 1-1): i veneti tengono il pari in 10!

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CREMONESE

La diretta Cittadella Cremonese, sfida che andrà in scena sabato 12 febbraio alle ore 14.00, non vedrà in campo due giocatori della squadra ospite che mancano dalle probabili formazioni. Diffidati e ammoniti contro il Monza, salteranno il match Leonardo Sernicola e Caleb Okoli. Rienterà invece Emanuele Valeri, che ha scontato la squalifica nella scorsa giornata di campionato. Al posto di Okoli dovrebbe giocare Luca Ravanelli.

Il Cittadella dovrebbe presentarsi con un 4-3-1-2 formato da: Kastrati; Mattioli, Perticone, Frare, Benedetti; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Beretta, Okwonkwo. Queste le probabili scelte di Gorini. Pecchia dovrebbe invece puntare su un 4-2-3-1 formato da: Carnesecchi; Casasola, Bianchetti, Ravanelli, Valeri; Fagioli, Castagnetti; Zanimacchia, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani.

QUOTE CITTADELLA CREMONESE

La diretta Cittadella Cremonese sarà una gara molto combattuta, almeno secondo le quote Snai. La vittoria della squadra di casa è quotata infatti 2.60 mentre quella degli ospiti 2.80. La differenza di quotazione è dunque molto poca. L’X, da Snai, è quotato invece 3.05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA