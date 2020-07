Diretta Cittadella Crotone/ Streaming video DAZN: match per la promozione (Serie B)

Cittadella Crotone è in diretta dallo stadio Tombolato, alle ore 21:00 di venerdì 10 luglio: siamo nella 33^ giornata del campionato di Serie B 2019-2020 e questa potrebbe essere la resa dei conti tra due squadre che hanno come obiettivo la promozione e, in questo momento, evitare anche i playoff. I veneti, finalisti della passata edizione del torneo, hanno però subito una battuta d’arresto perdendo sul campo del Pisa: in questo modo hanno subito l’aggancio al terzo posto e adesso devono provare a stringere i denti per conservare, nella peggiore delle ipotesi, il pass per la semifinale. Il Crotone invece ha una grande occasione, ovvero quella di portarsi a +6 su una pericolosa rivale e blindare ancor più il secondo posto: gli squali sono stati anche fortunati nell’affrontare il Benevento appena dopo la promozione sannita, e ne hanno ben approfittato vincendo 3-0. Aspettando la diretta di Cittadella Crotone, vediamo in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Tombolato leggendo in maniera più approfondita le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA CROTONE

Roberto Venturato potrebbe operare qualche cambio in Cittadella Crotone: nello specifico Proia è pronto a riprendersi il posto a centrocampo scalzando Vita, con la conferma di Iori da playmaker e Branca come altra mezzala. In difesa invece vanno verso la conferma Mora e Amedeo Benedetti come terzini, in mezzo ci sarà la coppia formata da Frare e Adorni – favoriti su Camigliano – a protezione di Paelari, D’Urso possibile trequartista a supporto di Luppi e Davide Diaw, ma attenzione a Panico che si gioca un posto. Solito 3-5-2 per Giovanni Stroppa: davanti a Cordaz giocano Marrone, Golemic e Cuomo con Curado che però potrebbe tornare titolare, così come Gomelt che però a centrocampo deve vincere la concorrenza di Zanellato. Vale lo stesso per Crociata; Barberis e Benali dovrebbero esserci così come gli esterni Gerbo e Molina, davanti chiaramente Simy che è reduce dalla tripletta al Benevento, con Armenteros che potrebbe tornare titolare a svantaggio di Messias.

QUOTE E PRONOSTICO

Il big match Cittadella Crotone vede partire gli squali favoriti secondo il pronostico tracciato dall’agenzia Snai, ma siamo davvero in equilibrio: il segno 2 per la vittoria fuori casa vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 2,55 volte quanto puntato, mentre per il segno 1 che regola il successo interno siamo a 2,75 volte la giocata. Il pareggio, identificato dal segno X, porta in dote un guadagno che ammonta a 3,25 volte l’investimento.



