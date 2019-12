Diretta Cittadella Entella/ Streaming video DAZN: a caccia del 2° posto (Serie B)

Cittadella Entella, diretta dall’arbitro Prontera, è la partita in programma oggi, domenica 29 dicembre 2019, attesa tra le mura del Cesare Tombolato: fischio d’inizio previsto per le ore 15.00. La 19^ giornata di Serie B, l’ultima del turno di andata, ci propone con la diretta tra Cittadella e Entella un big match tra due squadre che hanno parecchia fame di punti e certo faranno di tutto per strappare i tre mesi in palio, che saranno fondamentali per rilanciarsi nel 2020. Non è infatti un segreto che i granata come pure i liguri puntino alla promozione a fine stagione in serie A anche tramite i play off e se la squadra di casa se non altro vanta un comodo piazzamento al terzo gradino della classifica (ma pure potrebbe ancora contendere al Pordenone l’altro biglietto in palio), l’Entella deve ancora correre per avere qualche chance. La Virtus poi, dopo il deludente pari a reti bianche nel derby contro lo Spezia, è ancora ai margini della zona play off, ma pure gli basterebbe la vittoria oggi per entrate finalmente a far parte della migliori 8. I tifosi dei biancazzurri davvero non vedono l’ora.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come ogni partita del campionato di Serie B, anche Cittadella Entella in diretta streaming video sarà regolarmente trasmessa dalla piattaforma DAZN a partire dalle ore 15.00. Da segnalare tuttavia che la partita non sarà visibile in diretta tv, perché non è stata selezionata per il canale Dazn 1, numero 209 della piattaforma satellitare Sky.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA ENTELLA

Considerato che il campionato di Serie B è sceso in campo solo tre giorni fa, è abbastanza scontato che entrambi i tecnici per disegnare le probabili formazioni della diretta Cittadella Entella abbiano previsto alcune novità rispetto ai soliti 11 titolari. Ecco che allora in casa dei granata Venturato non farà a meno del classico 4-3-1-2, dove pure non mancheranno in attacco Diaw e Luppi, con D’Urso, fresco di gol con il Venezia, sulla trequarti. Conferme poi in difesa per il Cittadella con il reparto a 4 posto di fronte a Paleari composto da Frare e Perticone al centro e il duo Ghiringhelli-Ventola ai lati. Per lo schieramento della Virtus Entella Boscaglia farà riferimento al uno speculare 4-3-1-2, con De Luca e Mancosu sempre titolari in avanti e con Schenetti sulla tre quarti, mentre in mediana oggi non mancheranno nuovamente Settembrini, Paolucci ed Eramo.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della 19^ giornata di Serie B non ci appare complicato fissare un pronostico netto per la diretta Cittadella Entella, e certo i granata avranno oggi una marcia in più giocando in casa. Controllando le quote del match vediamo che la snai non ha dubbi e nel 1×2 ha fissato a 1,90 il successo del cittadella contro il più alto 4,25 deciso per la vittoria dell’Entella: il pari vale invece a 3,30.



