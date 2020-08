Diretta Cittadella Frosinone/ Streaming video DAZN: decisiva per Nesta (playoff)

Cittadella Frosinone, in diretta dal Pier Cesare Tombolato, è la partita in programma oggi, mercoledì 5 agosto 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 21.00. Nel turno preliminare dei play off della Serie B ecco che spicca come secondo e ultimo match del tabellone la diretta tra Cittadella e Frosinone: match bollente da cui comincia la scalata delle due formazioni all’ultimo pass a disposizione per la promozione in Serie A. Ci attendono oggi 90 minuti di grande gioco: la diretta Cittadella Frosinone oggi sarà infatti a sfida unica, da dentro o fuori, con in palio naturalmente l’accesso alle semifinali dei play off della cadetteria, dove la vincitrice se la vedrà col Pordenone. Ma per arrivare a sfidare a viso aperto i ramarri, naturalmente serve vincere questa sera: e non possiamo dire che le due squadre approdano al match nelle stese condizioni. I granata di Venturato infatti appaiono favorito al successo, merito del quinto piazzamento recuperato nella classifica del campionato regolar, come pure le ultime due vittorie raccolte su Venezia e Entella negli ultimi turni. Non pienamente in forma sono invece i ciociari di Nesta, che hanno strappato in extremis un pass per i play off (ottava posizione, mai cosi male in Serie B dal 2010-11): il Frosinone poi nel post lockdown, ha appena raccolto una sola vittoria, con lo Spezia, non trovando altrimenti mai i tre punti. Non il miglior biglietto da visita dunque per Nesta, ma si sa che nelle partite secche tutto può succedere. Staremo a vedere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Frosinone non sarà disponibile: anche la fase finale del campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA FROSINONE

Per disegnare le probabili formazioni di Cittadella e Frosinone, entrambi gli allenatori potranno contare su uno spogliatoio al completo o quasi: certo dopo un finale di stagione così impegnativo, bisognerà fare i conti con gli acciacchi, anche dell’ultimo minuto. Pure per la sfida dei play off di Serie B di questa sera, mister Venturato non rinuncerà al classico 4-3-1-2, dove certo in attacco non mancheranno Stanco e Panico (questo autore di una doppietta contro l’Entella nell’ultimo turno): uno tra De Marchi e Diaw invece si collocherà sulla tre quarti. A centrocampo sarà Branca in cabina di regia, con Proia e Gargiulo ai lati: maglie consegnate poi in difesa con Frare e Perticone al centro e il duo Rizzo-Ghiringhelli ai lati. Sarà invece il 3-5-2 lo schieramento di base di Alessandro Nesta, dove non mancheranno dal primo minuto in difesa Ariaudo, Brighenti e Szyminsk. Per l’ampio reparto a 5 poi il tecnico dei canarini dovrebbe puntare al centro su Maiello, Rhoden e Hass: saranno D’Elia e Salvi ad agire in corsia. Spazio infine in attacco per la coppia Novakovich e Dionisi, ma saranno pronti dalla panchina Ciano e Citro.

QUOTE E PRONOSTICO

Consapevoli in una partita secca può davvero accadere di tutto, pure alla vigilia del match per i play off di Serie B non possiamo non dare ai granata il favore del pronostico. Il portale di scommesse Eurobet per l’1×2 ha dato a 2.55 la vittoria del Cittadella, contro il più elevato 2.95 per il successo del Frosinone: il pareggio vale 3.00.



