Diretta Cittadella Frosinone/ Streaming video DAZN: squadre in crescita (Serie B)

Cittadella Frosinone sarà diretta dal signor Luca Massimi e, alle ore 15:00 di domenica 3 novembre, rappresenta una delle partite valide per l’undicesima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Si affrontano due squadre che sperano nella promozione, e hanno ottime argomentazioni da portare avanti; nessuna delle due tuttavia è scattata bene e in particolare il Frosinone ha faticato a trovare il ritmo giusto. I ciociari però hanno sfruttato il calendario del turno infrasettimanale e con un 3-0 rifilato al Trapani hanno risalito la corrente, pur dovendo ancora recuperare sulle squadre che occupano le prime posizioni della classifica. Per quanto riguarda il Cittadella, la finalista playoff dello scorso giugno deve onorare la stagione corrente e sta provando a farlo, grazie alla vittoria di misura sul Livorno si è portato in zona playoff e adesso spera di fare l’ulteriore salto di qualità per confermarsi. Non resta che aspettare la diretta di Cittadella Frosinone per vedere come andranno le cose; mentre aspettiamo che la partita abbia inizio possiamo fare qualche considerazione circa le probabili formazioni, studiando il modo in cui le squadre verranno schierate sul terreno di gioco del Tombolato.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Frosinone non sarà trasmessa sui nostri canali, ad eccezione forse di Dazn 1 che, grazie alla sinergia con Sky, permette agli abbonati delle due emittenti di assistere alla sfida sul canale 209 del decoder satellitare. Naturalmente i clienti Dazn potranno gustarsi la partita di Serie B anche con il tradizionale metodo della diretta streaming video, oppure installando direttamente l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA FROSINONE

Gol decisivo ed esultanza togliendosi la maglia, con conseguente seconda ammonizione: tutto in tre minuti per Proia che salterà Cittadella Frosinone, e allora Roberto Venturato dovrebbe puntare ancora su Branca a centrocampo con Pavan e D’Urso che potrebbero giocare ai suoi lati. Con Vita alle spalle di Davide Diaw (che rientra dalla squalifica) e Luppi o Celar si dovrebbe completare il reparto avanzato, mentre in difesa Adorni e Camigliano giocheranno davanti a Paleari con Mora e Amedeo Benedetti che dovrebbero essere impiegati sulle corsie laterali. Alessandro Nesta conferma il 3-4-1-2: Marco Capuano, Krajnc e Ariaudo giocano a protezione del portiere Bardi mentre a centrocampo potrebbe tornare titolare Haas, che prenderebbe il posto di Tribuzzi con Gori schierato in cabina di regia e Maiello sull’altra mezzala. Gli esterni potrebbero essere Paganini e Andrea Beghetto; davanti Ciano sarà confermato dopo la tripletta di mercoledì, al suo fianco si candida uno tra Citro e Dionisi ma Novakovich spera di essere ancora titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Cittadella Frosinone abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui i veneti partono favoriti: c’è comunque equilibrio sulla carta, con il valore per la vittoria interna (segno 1) che è stato posto a 2,40 volte la giocata e il segno 2 per il successo dei ciociari che vi farebbe guadagnare 3,20 volte quello che avrete messo sul piatto. Il segno X, che regola il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 2,95 volte la vostra puntata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA