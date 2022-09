DIRETTA/ Cittadella Frosinone streaming video tv: ciociari per la vetta (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA FROSINONE: EQUILIBRIO…

Cittadella Frosinone, in diretta sabato 10 settembre 2022 alle ore 14.00 presso lo Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato di Serie B. Due squadre di qualità, reduci da un’ottima sessione di mercato e pronte a lottare per tentare la promozione nella massima serie.

Il Cittadella di mister Gorini occupa l’undicesimo posto con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Nell’ultimo turno è arrivato il pareggio esterno per 0-0 contro l’Ascoli di Bucchi. Situazione totalmente diversa per il Frosinone, in vetta alla classifica insieme a Brescia e Reggina con 9 punti, raccolti grazie a tre vittorie e una sconfitta. Nell’ultimo turno è arrivato il successo per 2-0 con le reti di Kone e Mulattieri.

DIRETTA CITTADELLA FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Cittadella Frosinone sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Cittadella Frosinone, come per tutte le altre sfide di Serie B, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA FROSINONE

Gorini e Grosso alle prese con gli ultimi dubbi, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Cittadella Frosinone. Partiamo dalla compagine veneta, schierata con l’ormai classico 4-3-1-2: in porta Kastrati, linea a quattro formata da Cassandro, Del Fabro, Frare e Donnarumma. Pavan in cabina di regia, supportato da Vita e Branca. Antonucci sulla trequarti, alle spalle di Baldini e Asencio. Passiamo adesso ai ciociari, in campo con il 4-2-3-1: Turati tra i pali, in difesa Oyono, Lucioni, Szyminski, Cotali. Boloca e Kone davanti alla difesa, linea di trequarti formata da Rohden, Garritano e Caso. Davanti il giovane Moro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

C’è grande attesa per la diretta Cittadella Frosinone, una gara si prospetta parecchio equilibrata. A testimoniare questa aspettativa le quote per le scommesse offerte dai bookmakers. Partiamo dai dati di Eurobet: la vittoria del Cittadella è a 2,85, il pareggio è a 3,20, mentre il successo del Frosinone è a 2,50. Un match equilibrato e difficilmente ricco di reti: l’Under 2,5 è quotato 1,65, mentre l’Over 2,5 è quotato 2,10. Più equilibrate invece i dati di Gol e No Gol, rispettivamente 1,83 e 1,87.











