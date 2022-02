DIRETTA/ Cittadella Frosinone video streaming tv: undicesimo incrocio al Tombolato

DIRETTA CITTADELLA FROSINONE: I TESTA A TESTA

La diretta di Cittadella Frosinone si è disputata al Tombolato prima di oggi per dieci volte. Il bilancio è in favore della squadra ospite che si è imposto tre volte mentre i padroni di casa sono riusciti a vincere solo una volta, sei sono i pareggi. L’ultimo precedente in casa dei veneti ci porta al dicembre del 2020, una gara terminata col risultato finale di 1-0. Il match in questione fu deciso da un gol di Ogunseye alla fine del primo tempo.

La Leonessa non vince dal gennaio 2018 a fronte di un match terminato col risultato finale di 1-2, era il 28 gennaio del 2018. La partita fu sbloccata dopo quattro minuti con una rete di Ciano. All’ora di gioco i gialloblù riuscirono a raddoppiare grazie a una bella rete di Ciofani. Varnier nel finale riusciva solo parzialmente a riaprire la gara che terminò dunque col risultato di 1-2. All’andata al Benito Stirpe la gara terminò col risultato finale di 0-1. Dopo un primo tempo molto equilibrato gli ospiti riuscirono a passare in vantaggio con Okwonkwo vincendo così la gara. Come andrà oggi?

DIRETTA CITTADELLA FROSINONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Cittadella Frosinone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

CITTADELLA FROSINONE: RISULTATO INCERTO!

Cittadella Frosinone, in diretta domenica 27 febbraio 2022 alle ore 15.35 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre sono desiderose di volare più in alto in classifica dopo alcuni risultati altalenanti. Il Cittadella si è riportato a -3 dalla zona play off dopo l’importante blitz in casa del Lecce, arrivato dopo un ko interno contro il Benevento a dimostrazione della qualità della squadra veneta.

Dopo due ko consecutivi il Frosinone è tornato invece a sorridere nel match interno contro la Reggina, battuta 3-0 dopo che i ciociari avevano ottenuto un solo punto nelle precedenti 3 partite, restando comunque attaccati al settimo posto in classifica. Nel match d’andata Cittadella corsaro allo stadio Benito Stirpe, 0-1 con gol decisivo firmato da Okwonkwo, mentre l’ultimo precedente in Veneto ha premiato i padroni di casa con identico punteggio, con gol della vittoria firmato in quell’occasione da Ogunseye.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA FROSINONE

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Frosinone, match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati; Donnarumma, Perticone, Visentin, Cassandro; Vita, Pavan, D’uso; Antonucci; Baldini, Okwonkwo. Risponderà il Frosinone allenato da Fabio Grosso con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Ricci, Garritano; Zerbin, Charpentier, Canotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cittadella Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



