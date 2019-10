Diretta Cittadella Livorno/ Streaming video DAZN: in due per il rilancio (Serie B)

Cittadella Livorno sarà diretta dal signor Minelli e, nel corso della decima giornata di Serie B 2019-2020, si gioca martedì 29 ottobre alle ore 21:00 per un altro turno infrasettimanale. Allo Stadio Tombolato, le due formazioni sono pronte a darsi battaglia. La squadra che giocherà in casa ha conquistato un pareggio a reti inviolate in trasferta contro il Pordenone, preceduto da una sconfitta casalinga per 1-3 contro il Cosenza. Occupa l’ottavo posto in classifica a pari punti con il Pescara ed è dunque ai margini della zona play-off. Di contro, la compagine in trasferta ha vinto 1-0 il derby contro il Pisa grazie ad un autogol di Benedetti, riscattandosi dopo tre sconfitte di fila. Gli amaranto sono penultimi in classifica insieme alla Juve Stabia e hanno tutta l’intenzione di continuare a risalire la china.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per vedere la diretta tv di Cittadella Livorno, bisogna collegarsi a Dazn a partire dalle ore 21 tramite streaming online o nel pacchetto satellitare di Sky. In alternativa gli abbonati alla piattaforma potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA LIVORNO

Diamo adesso un’occhiata alla situazione delle rispettive rose. Il Cittadella di Roberto Venturato non può contare su D’Urso, Gargiulo e Rizzo e potrebbe schierare Ghiringhelli, Perticone, Camigliano e Benedetti davanti all’estremo difensore Luca Maniero. Il tridente di centrocampo sarà formato da Vita, Iori e Branca, mentre Luppi agirà da trequartista alle spalle di Diaw e di uno tra Celar e Panico, con il primo leggermente in vantaggio. Il tecnico del Livorno Roberto Breda sarà invece alle prese con le assenze di Brignola, Rocca, Stoian, Viviani, Luca Rizzo e D’Angelo. Zima sarà il portiere, protetto dai tre difensori Bogdan, Di Gennaro e Boben. Spazio in mezzo al campo per Del Prato, Luci, Agazzi e Porcino. Marras sarà il rifinitore per le punte Marsura e Raicevic, ma non è escluso l’inserimento di Mazzeo.

La squadra di casa punterà su un 4-3-1-2 che dovrà opporsi al 3-4-1-2 di quella in trasferta. La partita si preannuncia abbastanza equilibrata, con entrambe le compagini che necessitano dei tre punti per migliorare la propria posizione in classifica. Da una parte Diaw e dall’altra Marsura potrebbero essere determinanti in fase offensiva. Il pronostico vede il Cittadella favorito secondo le varie agenzie di scommesse. Per esempio, Snai attribuisce alla vittoria casalinga una quota pari a 1.90, al pareggio 3.25 e al successo del team in trasferta 4.25. Betclic non differisce molto da simili valori, attribuendo all’1 anch’esso 1.90, all’X 3.47 e al 2 4.45.



