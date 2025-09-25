Tutte le informazioni della diretta Cittadella Lumezzane, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito

Diretta Cittadella Lumezzane (risultato 0-0): si comincia!

Passiamo all’angolo delle statistiche per la diretta di Cittadella Lumezzane, il nostro obiettivo è quello di capire attraverso i dati chi tra queste due squadre può mettere più in difficoltà l’altra, in maniera tale da essere tifosi più consapevoli una volta che l’arbitro avrà dato il via alle danze. Il Cittadella è squadra che ama correre: i suoi giocatori percorrono in media 109 km a partita, con tanta intensità e aggressività nei duelli (quasi 16 falli commessi in media).

Lumezzane risponde con più controllo e ordine tattico, con un possesso palla vicino al 52% e un dato sugli xG più basso (1,2 contro 1,5 del Cittadella), ma con una precisione al tiro più alta (42% dei tiri nello specchio). Ci si aspetta una partita equilibrata dove intensità e concretezza si fronteggeranno. Davvero numeri interessanti, non vediamo l’ora che l’arbitro fischi l’inizio proprio per immergerci in questa sfida, mancano pochi attimi perciò non mancate, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Cittadella Lumezzane, come vedere la partita streaming video

La diretta Cittadella Lumezzane si giocherà allo Stadio Pier Cesare Tombolato ma potrà essere seguita comodamente anche da casa ma solo per chi è in possesso di un abbonamento a Sky Sport che sui suoi canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (canale 256) trasmetterà la sfida in contemporanea, oltre che in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Cittadella Lumezzane, rossoblù in ripresa

Tra le partite in programma alle 18.30 per la sesta giornata del girone A di Serie C c’è la diretta Cittadella Lumezzane scontro che può già dire tanto per il prosieguo della stagione e in particolare per il tentativo di salvezza da parte di entrambe le squadre, dai granata ci si aspettava molto essendo una delle retrocesse dalla Serie B, ma sono entrati in un vortice di brutte prestazioni e risultati negativi, come la sconfitta 2-1 in casa dell’Albinoleffe, che li fanno ora essere appena dentro la zona playout.

Per i rossoblù la situazione è se possibile anche peggiore visto che già nella passata stagione avevano evitato i playoff per un soffio, quest’anno non erano ancora riusciti a ottenere punti in classifica fino all’ultimo weekend quando è arrivata un’inaspettata vittoria per 2-0 contro l’Ospitaletto, rimasto anche in dieci uomini.

Formazioni Cittadella Lumezzane, probabili protagonisti della sfida

Per la diretta Cittadella Lumezzane vedremo Manuel Iori fare affidamento sui suoi uomini più fidati per riuscire ad uscire dalla crisi non andando a modificare molto l’assetto tattico della squadra rispetto all’ultima partita, confermato quindi il 4-2-3-1 con Zanellati in porta, D’Alessio, Redolfi, Pavan e De Zen in difesa, Barberis e Verna in mezzo al campo, Gaddini. Vita ed Egharevba sulla trequarti e Castelli in attacco. Decisione simile sarà fatta anche da Emanuele Troise che però può proporre nuovamente il 4-2-3-1 con gli undici reduci da una vittoria che saranno Drago come portiere, Motta, De Marino, Pogliano e Moscati, Paghera e Rocca, Iori, Malotti e Rolando e Ferro.

Diretta Cittadella Lumezzane, quote e possibile esito finale

Nonostante le squadre coinvolte nella diretta Cittadella Lumezzane arrivino da due risultati molto diversi secondo Sisal e altri siti di scommesse la differenza non è così alta e anzi i granata rimangono i favoriti per via dell’organico di sicuro valore, la loro vittoria infatti è data a 2.40 ed è la quota più bassa tra tutte. Poco più alta è la vittoria dei rossoblù che vogliono riprendere in mano la stagione dopo l’ultimo buon risultato e che infatti sono fissati a 2.75, più difficile è invece vedere un pareggio che per questo verrà pagato 3.00 e che non convince per la poca utilità per entrambe le squadre.