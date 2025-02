DIRETTA CITTADELLA MODENA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Veneto la partita tra Cittadella e Modena è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti mancano una chance al 7′ quando Defrel non arriva sul suggerimento di Caso. Intanto l’arbitro ha già ammonito Magnino al 6′ tra i calciatori del Modena. Ecco le formazioni ufficiali: CITTADELLA (3-5-2) – Maniero; Matino, Capradossi, Rizza; D’Alessio, Vita, Casolari, Amatucci, Carissoni; Pandolfi, Okwonkwo. A disposizione: Cardinali, Salvi, Desogus, Tessiore, Voltan, Rabbi, Pavan, Piccinini, Palmieri, Sanogo. Allenatore: Dal Canto. MODENA (3-5-2) – Gagno; Dellavalle; Zaro, Cauz; Magnino, Battistella, Gerli, Duca, Cotali; Caso, Defrel. A disposizione: Bagheria, Seculin, Caldara, Idrissi, Vulikic, Bozhanaj, Kamate, Oliva, Santoro, Gliozzi, Mendes. Allenatore: Mandelli. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA CITTADELLA MODENA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In qualità di partita di Serie B, anche la diretta Cittadella Modena sarà trasmessa da DAZN. Guardala quindi in esclusiva ed in streaming dopo aver sottoscritto l’abbonamento attraverso le solite modalità di fruizione e quindi su smart phone, tablet e pc.

SI GIOCA!

Cosa ci dicono i numeri riguardo alla diretta di Cittadella Modena? Cerchiamo di capire attraverso le statistiche che tipo di gara a ndremo ad assistere nella prossima ora e emzza cercando di dire chi potrebbe essere la favorita di oggi, ma anache capire i trend che saranno protagonisti di questa sfida. Iniziamo parlando dei padroni di casa, una squadra che punta molto sulla fase difensoiva con un blocco basso a circa 22 metri dalla porta che difendono. Nonostante questo però, subiscono in emdia 1,3 gol ogni settimana.

Il dato sale a 1,5 se prendiamo in esame le ultime cinque partite a cui hanno preso parte. Il Modena anche punta sulla sua difesa, sfruttando poi il contropiede come principale arma offensiva, ma non quello classico all’italiana caratterizzato da tanti palloni alti, bensì uno più verticale con la palla a terra. Abbiamo infatti almeno il 28% di reti segnate dopo azioni che contengono almeno 10 passaggi di fila della squadra interessata. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Cittadella Modena, la sfida sta per avere il suo fischio di inizio, passiamo al commento live! (agg. Gianmarco Mannara)

SOLO UN PUNTO DI DISTACCO

La diretta Cittadella Modena di sabato 22 febbraio 2025 alle ore 15:00 è una delle partite di Serie B della giornata. Allo Stadio Pier Cesare Tombolato si va in campo per il ventisettesimo turno di campionato e ad affrontarsi sono due compagini distanti appena un punto in classifica. I padroni di casa arrivano da una sconfitta esterna patita di misura contro il Catanzaro e si piazzano al momento al dodicesimo posto in graduatoria con trenta punti, proprio come la Carrarese.

I veneti vorrebbero dunque ritrovare il successo battendo nella circostanza i gialloblu, in decima posizione solitaria con i loro trentuno punti. Agli emiliani la vittoria manca già da due partite avendo pareggiato prima con la Sampdoria ed essendo stati sconfitti poi dal ben più quotato Spezia una settimana fa. La zona playoff rimane in ogni casa alla portata dei Canarini che potrebbero già raggiungerla in serata, sempre tenendo però conto dei risultati provenienti dagli altri campi.

DIRETTA CITTADELLA MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La sconfitta dello scorso weekend potrebbe aver lasciato il segno sui padroni di casa che non è qundi certo si possano ripresentare adoperando il modulo 3-5-2 con Maniero, Salvi, Capradossi, Matino, D’Alessio, Vita, Amatucci, Tessiore, Masciangelo, Pandolfi e Okwonkwo anche nelle probabili formazioni della diretta Cittadella Modena. Più facile invece rivedere, venendo infatti da un pareggio, il 3-4-2-1 con Gagno, Dellavalle, Zaro, Cauz, Beyuku, Santoro, Gerli, Idrissi, Palumbo, Caso e Defrel dei gialloblu guidati in panchina dal tecnico Mandelli.



DIRETTA CITTADELLA MODENA, LE QUOTE

L’esito finale della diretta Cittadella Modena, almeno secondo le quote offerte da Sisal, dovrebbe essere favorevole alla formazione ospite. Il 2 viene infatti pagato a 2.60 dai bookmakers mentre l’1, e dunque il successo dei veneti, viene invece indicato a 3.00. Ci sono inoltre maggiori speranze per i gialloblu di concludere la sfida con un pareggio, considerando l’x fissato a 2.85, piuttosto quindi di aggiudicarsi la posta in palio nonostante il fattore campo.