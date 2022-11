DIRETTA/ Cittadella Modena video streaming tv: c’è equilibrio nei precedenti

DIRETTA CITTADELLA MODENA: IL TESTA A TESTA

In attesa del fischio d’inizio della diretta di Cittadella Modena andiamo a leggere qualcosa di più in merito alle due squadre, analizzando i precedenti. Al Tombolato, prima di oggi, le due compagini si sono affrontate per dieci volte. Il bilancio è di tre successi per i padroni di casa, quattro per gli ospiti e tre pareggi. L’ultimo precedente ci porta al gennaio del 2015 quando le due squadre non andarono oltre al risultato di 1-1 con i gol segnati da Schiavone e Kupisz. Il Modena è l’ultima ad aver vinto in questi precedenti, gara del febbraio 2014 terminata col risultato finale di 0-1.

La partita fu molto equilibrata con gli ospiti in grado di vincerla grazie a un calcio di rigore al minuto 95. I veneti invece non vincono questa gara dall’ottobre del 2011, in quel caso il match terminò col risultato finale di 2-0. A deciderlo furono le reti di Maah e Vitofrancesco nella ripresa dopo un primo tempo vissuto sotto un grande equilibrio. (Matteo Fantozzi)

CITTADELLA MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cittadella Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cittadella Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

VENETI FAVORITI!

Cittadella Modena, in diretta sabato 5 novembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la 12^ giornata del campionato di Serie B. I veneti stanno cercando una faticosa risalita dopo un inizio di campionato non esaltante: dopo il pareggio di Palermo la formazione granata è uscita indenne da un’altra trasferta, andando ad espugnare il campo del Perugia e staccandosi dalla zona bassa della classifica, pur restando ancora a distanza dai play off.

Il Modena dopo un ottimo momento ha dovuto invece rallentare, pur restando ancora fuori dalla zona play out. Canarini sconfitti dal Pisa in trasferta e dal Palermo in casa nelle ultime 2 partite disputate, 4 vittorie e 7 sconfitte in un cammino che non ha ancora riservato pareggi agli uomini allenati da Tesser. Il 17 gennaio 2015 è terminato 1-1 l’ultimo precedente al “Tombolato” tra le due squadre, l’8 febbraio 2014 il Modena ha vinto 0-1 per l’ultima volta a Cittadella, con i veneti che non battono i canarini in casa dal 2-0 del 5 ottobre 2011.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA MODENA

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Modena, match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati, Cassandri, Visentin, Frare, Mattioli, Pavan, Vita, Branca, Antonucci, Asencio, Loris Varela. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Gagno, Coppolaro, Pergreffi, Silvestri, Azzi, Magnino, Gerli, Mosti, Tremolada, Falcinelli, Diaw.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cittadella Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











