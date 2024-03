Diretta/ Cittadella Modena, video streaming tv: periodo nero per entrambe (Serie B, 16 marzo 2024)

DIRETTA CITTADELLA MODENA, MANCANO LE VITTORIE

La diretta Cittadella Modena, in programma sabato 16 marzo alle ore 16:15, racconta della trentesima giornata di Serie B. I granata non trovano i tre punti dal 13 gennaio, sfida vinta contro il Palermo per 2-0. Da quel momento sono arrivati otto sconfitte consecutive più il pareggio dell’ultimo turno con il Cosenza per 0-0.

Anche il Modena sta vivendo un periodo molto negativo. L’ultimo successo è del 27 gennaio nel 3-0 col Parma firmato Battistella, Abiuso e Ponsi. Dopodiché ci sono stati ben cinque pareggi di fila con Sampdoria, Cosenza, Venezia, Spezia e Pisa. Le ultime due invece sono state sconfitte: 1-0 dalla Cremonese e 3-2 dalla FeralpiSalò.

CITTADELLA MODENA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Cittadella Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Cittadella Modena attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

CITTADELLA MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Modena vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. Tra i pali Maniero verrà aiutato a difendere da Salvi, Negro e Frare. Agiranno da esterni Carissoni e Rizza con Amatucci, Branca e Cassano a centrocampo. Pittarello e Pandolfi formeranno il duo offensivo.

Stesso identico assetto tattico per il Modena con Seculin in porta. In difesa Cauz, Zaro e Riccio comporranno il pacchetto arretrato. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Ponsi, Battistella, Gerli, Palumbo e Corrado con Strizzolo e Abiuso come centravanti.

CITTADELLA MODENA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Cittadella Modena favorita la squadra di casa a 2.55. Secondo bet365, la X è data a 2.90 mentre il 2 fisso a 3.10.

L’Over 2.5 è offerto a 2.40 rispetto all’Under a 1.53. Chiudiamo il capitolo scommesse con il Gol a 2 e il No Gol a 1.75.











