DIRETTA/ Cittadella Palermo video streaming tv: veneti per il riscatto (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA PALERMO: VENETI PER BLINDARE LA B

Cittadella Palermo, in diretta alle ore 14.00 di sabato 11 marzo 2023 allo stadio “Tombolato” di Cittadella, è una gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. I veneti sono reduci da un ottimo periodo, che li ha visti risalire dai bassifondi della classifica verso la zona mediana.

La salvezza, dopo lo stop patito a Ferrara contro la Spal, non è ancora vicina, ma la sfida di oggi ai rosanero potrebbe portare a un altro passo verso la salvezza. Siciliani che, invece, vogliono alimentare ancora le speranze play-off, oggi distanti una lunghezza. Il match d’andata terminò sullo 0-0, oggi ci sarà più spettacolo?

CITTADELLA PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Palermo sarà visibile su DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Edoardo Testoni.

CITTADELLA PALERMO: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Cittadella Palermo. Partiamo dai padroni di casa: mister Gorini deve valutare al meglio le condizioni di Asencio, in caso di forfait pronto Maistrello. Nel pacchetto arretrato, invece, Salvi e Giraudo agiranno sulle corsie mentre la coppia centrale sarà formata da Frare e Del Fabro. I rosanero, invece, ritrovano due difensori, ovvero Simon Graves e Marco Sala, dopo gli infortuni rimediati nel match esterno di Bolzano contro il SudTirol. Sarà ancora fuori causa, invece, Ivan Marconi alle prese con un problema muscolare.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Cittadella Palermo. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.40, il pareggio è dato a 2.95 mentre la vittoria ospite paga 3.30 volte la posta. Ci si aspettano poche reti al “Vigorito” visto che l’Under 2.5 vale solo 1.55, al contrario dell’Over 2.5 che paga 2.25 volte la posta.











