DIRETTA/ Cittadella Parma (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie B, 10 febbraio)

Mentre aspettiamo che sia tutto pronto per la diretta di Cittadella Parma, ripercorriamo insieme la storia di questo match che si dipana attraverso sette incontri, con uno storico favorevole agli ospiti che hanno conquistato la vittoria in cinque occasioni, mentre le due compagini hanno pareggiato solamente due volte in questi confronti, quindi per il momento all’attivo il Cittadella non ha nessuna vittoria in gare ufficiali contro il Parma. L’ultima gara disputata tra queste due formazioni si è conclusa con una netta vittoria del Parma per 2-0.

Entrando più nel dettaglio, la partita è stata caratterizzata da un ritmo intenso e con poche occasioni da gol. Il Parma è riuscito però a imporsi con autorevolezza, dimostrando un efficace assetto tattico e un approccio determinato in campo. La rete di Barnabe, giunta al termine del primo tempo, ha dato il colpo di grazie al Cittadella, che oggi sicuramente vorrà provare a vincere per la prima volta contro gli emiliani. Dopotutto dopo un anno la squadra di casa oggi si è rinforzata parecchio e questo non può che aumentare le possibilità di vincita. (agg. Gianmarco Mannara)

CITTADELLA PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta di Cittadella Parma bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma online di Dazn, che detiene insieme a Sky i diritti per la Serie B, quindi in caso tramite l’acquisto del pacchetto calcio si potrà gustare questo match anche dai canali dal 201 in poi di Sky.

LA PRESENTAZIONE

Mentre aspettiamo che i giocatori sul rettangolo da gioco prendano posto per la diretta di Cittadella Parma, che ricordiamo sarà valida per la 24ª giornata di Serie B ed è in programmata per oggi 10 febbraio alle ore 14:00. L’incontro mette di fronte due squadre con andamenti contrastanti nelle ultime sfide: i padroni di casa si presentano a questo match dopo una serie di tre sconfitte consecutive contro Brescia, Ternana e Sampdoria.

Mentre passando in casa del Parma, i crociati arrivano a questo match con una vittoria nell’ultima partita. Dovrebbe essere sulla carta un match combattuto ma i recenti risultati del Cittadella contro squadre abbordabili non lasciano ben sperare.

CITTADELLA PARMA: PROBABILI FORMAZIONI

Nel mentre che attendiamo che sia tutto pronto, concentriamoci sulle probabili formazioni della diretta di Cittadella Parma: padroni di casa che dovrebbero mantenere il loro consolidato 4-3-1-2. Cassano agirà alle spalle delle due punte. Se Randolfi dovesse giocare, si aprono chiavi di lettura interessanti poiché i due giocatori sono praticamente interscambiabili, offrendo al Cittadella opzioni offensive molto intriganti.

Il Parma dovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 dove Mihaila sarà posizionato sulla trequarti, fungendo da colonna portante nella fase creativa della squadra. Bonny, invece, occuperà il ruolo di punta centrale, cercando di sfruttare la sua abilità nel finalizzare le azioni offensive.

CITTADELLA PARMA, LE QUOTE

Osserviamo ora le probabili formazioni della diretta di Cittadella Parma dal sito di Eurobet: prima di tutto il segno 1 viene messo a 2,6. Mentre il pareggio a 2,4. La vittoria del Parma invece è quotata 1,8.











