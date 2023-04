DIRETTA CITTADELLA PARMA/ Video streaming tv: tabù da sfatare per i veneti

DIRETTA CITTADELLA PARMA: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta di Cittadella Parma, valevole per il trentaduesimo turno del campionato di Serie B, analizziamo i precedenti tra le due squadre che, in realtà, raccontano ben poco. Allo stadio “Tombolato” le due formazioni si sono scontrate tre volte: due le vittorie dei ducali e uno il pareggio. La prima sfida risale al 16 maggio 2009, 2-2 nell’ultimo turno del campionato cadetto. Il 12 novembre 2017, invece, Parma vittorioso 2-1 grazie alla doppietta di Calaiò dopo il calcio di rigore trasformato da Iori.

Stesso risultato maturato il 28 ottobre 2021 con i gol di Vazquez e Benedyczak prima del definitivo calcio di rigore trasformato da Baldini. Allargando il tiro alle altre sfide tra le due formazioni esistono altri quattro precedenti: allo stadio “Ennio Tardini” due vittorie ottenute dai ducali e due pareggi. (Giulio Halasz)

DIRETTA CITTADELLA PARMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Parma sarà disponibile su Sky Sport 256, appuntamento riservato agli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare Sky, con l’alternativa della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie B è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza sarà una visione di Cittadella Parma in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DUCALI PER BLINDARE I PLAYOFF!

Cittadella Parma sarà in diretta dallo stadio Piercesare Tombolato, alle ore 15:00 di lunedì 10 aprile: siamo nella 32^ giornata del campionato di Serie B 2022-2023 e si affrontano due squadre che hanno obiettivi diversi. Per il secondo anno consecutivo il Cittadella rischia seriamente di non giocare i playoff: può ancora arrivarci, ma il pareggio ottenuto a Modena ci dice che i veneti devono preoccuparsi maggiormente di quello che succede alle loro spalle, perché la zona playout è davvero vicina e dunque c’è davvero il rischio di dover combattere per non retrocedere.

Il Parma invece sembra poter lanciare lo sprint finale verso la post season: i ducali hanno battuto il Palermo e si sono piazzati al settimo posto in classifica, a differenza dello scorso anno dunque la squadra sta reagendo alle difficoltà e dunque attenzione, perché poi ai playoff sarebbe una mina vagante pericolosissima. Noi adesso aspettiamo che la diretta di Cittadella Parma prenda il via, ma da qui al calcio d’inizio dobbiamo fare qualche considerazione circa i temi principali della partita e intanto possiamo iniziare a valutare le scelte degli allenatori nell’analisi delle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PARMA

Nella diretta Cittadella Parma è pesante l’assenza di Frare per i veneti: al centro della difesa dunque giocherà Del Fabro, che farà coppia con Perticone davanti al portiere Kastrati con Salvi e Giraudo (o Daniele Donnarumma) che agiranno come terzini. In mezzo al campo Pavan si candida per avere una maglia in cabina di regia; a rimanere fuori potrebbe essere Mastrantonio, confermati invece sia Branca che Crociata rispetto a domenica scorsa. In avanti Vita se la gioca con Lores Varela per il posto sulla trequarti; Asencio e Magrassi potrebbero essere titolari a scapito di Maistrello e Antonucci, almeno uno dei.

Fabio Pecchia perde Bernabé per squalifica: a fare la mezzala dunque dovrebbe essere Hainaut che completerebbe il reparto con Estévez e Stanko Juric. In difesa possibilità per Balogh e Osorio come centrali: uno tra Valenti e Cobbaut dovrebbe comunque esserci, così come Buffon che appare ancora favorito su Chichizola per la porta. Del Prato e Ansaldi saranno i terzini; nel tridente offensivo Franco Vazquez (ma occhio a Inglese, nove puro) può agire ancora come centravanti di manovra, dubbi sugli esterni con Zanimacchia e Benedyczak che sono insidiati da Man e Mihaila.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Cittadella Parma possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel campionato di Serie B, emesse in particolare dall'agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,05 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,00 volte l'importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 2,50 volte la quota messa sul tavolo.











