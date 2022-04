Diretta/ Cittadella Perugia streaming video tv: ultima chiamata play off (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA PERUGIA: PARTITA COMBATTUTA

Cittadella Perugia, in diretta mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 19.00 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la 33^ giornata del campionato di Serie B. Possibile ultima chiamata per i play off per le due squadre, al momento il Perugia è nono in classifica a -4 dal Frosinone ottavo, nell’ultima piazza utile per gli spareggi promozione. A 3 punti di distanza è il Cittadella, frenato dall’ultimo scivolone interno contro la Ternana.

Diretta/ Crotone Perugia (risultato 1-1) streaming video tv: termina in parità!

I veneti sono stati raggiunti proprio dagli umbri a quota 44 punti in classifica e senza una vittoria in questa sfida difficilmente nel finale di campionato riusciranno a rientrare verso l’ottavo posto. Nel match d’andata disputato allo stadio Renato Curi le due squadre hanno pareggiato col pareggio di 1-1, mentre l’ultimo precedente allo stadio Tombolato il 29 giugno 2020 è terminato con un secco 2-0 in favore della formazione veneta.

DIRETTA/ Cittadella Ternana (risultato finale 1-2): doppietta per Donnarumma!

DIRETTA CITTADELLA PERUGIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Cittadella Perugia sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta Cittadella Perugia in streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

Diretta/ Pisa Cittadella (risultato finale 1-0): decide un gol di Torregrossa!

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PERUGIA

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Perugia, match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati, Cassandrio, Del Fabbro, Perticone, Donnarumma, Icardi, Pavan, Vita, Antonucci, Baldini, Beretti. Risponderà il Perugia allenato da Massimiliano Alvini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Chicizola, Beghetto, Curado, De Luca, Lisi, Burrai, D’Urso, Kouan, Segre, Sgarbi, Zanandrea.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cittadella Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Perugia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA