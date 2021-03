Diretta/ Cittadella Pescara (Serie B) streaming video DAZN: veneti per il riscatto

DIRETTA CITTADELLA PESCARA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cittadella Pescara, in diretta martedì 2 marzo 2021 alle ore 19.00 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Veneti per il riscatto in un momento molto delicato della stagione: Cittadella a quota 40 punti, a -3 dal Monza secondo che la squadra allenata da Venturato ha fermato sul pari nell’ultimo match disputato. I granata non hanno trovato continuità in questa stagione, sprecando molte occasioni per un insediamento in zona Serie A. Il Pescara dopo l’arrivo di Grassadonia in panchina ha centrato 2 pareggi in match difficili, nella trasferta di Frosinone e nella sfida interna contro il Lecce. Abruzzesi che restano a -7 dai play out e a -9 dalla salvezza diretta, la permanenza in cadetteria sembra particolarmente difficile ma per il Cittadella non saranno ammesse altre distrazioni, visto che la corsa verso il secondo posto è diventata una bagarre che al momento coinvolge ben 7 squadre racchiuse in 6 punti in classifica.

DIRETTA CITTADELLA PESCARA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Pescara non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, perché il match di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN: di conseguenza l’appuntamento classico per tutti gli abbonati al servizio è quello con la diretta streaming video, i clienti potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PESCARA

Le probabili formazioni della sfida tra Cittadella e Pescara presso lo stadio Pier Cesare Tombolato. I padroni di casa allenati da Roberto Venturato scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Maniero; Cassandro, Frare, Adorni, Baldini; Proia, Iori, Branca, D’Urso; Beretta, Ogunseye. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Gianluca Grassadonia con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Fiorillo; Guth, Drudi, Scognamiglio; Bellanova, Memushaj, Dessena, Busellato, Masciangelo, Giannetti, Odgaard.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Cittadella e Pescara, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.60 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.70 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 5.80 volte la posta scommessa.

