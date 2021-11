Diretta/ Cittadella Pisa streaming video tv: aria di big match (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA PISA: PARTITA DURA PER LA CAPOLISTA!

Cittadella Pisa, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Aria di big match tra due formazioni ambiziose: nonostante la frenata nel ritmo delle ultime partite, il Pisa mantiene la testa della classifica, pur dovendosi guardare ora dagli assalti delle più immediate inseguitrici. Una sconfitta e tre pareggi consecutivi per i toscani negli ultimi match, con alcune vittorie però sfumate davvero per dei dettagli.

Il Cittadella dalla sua sta provando a risalire la china, dopo due sconfitte consecutive i veneti si sono quantomeno mantenuti sopra la linea di galleggiamento della zona calda della classifica battendo 0-1 la Reggina in trasferta, vittoria ottenuta su un campo molto caldo considerando l’ottimo rendimento dei calabresi finora. Il 12 marzo scorso il Cittadella ha vinto 2-0 l’ultimo precedente interno contro il Pisa, che non vince in casa dei veneti dallo 0-1 del 25 marzo 2007, quando entrambe le squadre militavano nel campionato di Lega Pro.

DIRETTA CITTADELLA PISA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Pisa sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky, e dunque gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PISA

Le probabili formazioni di Cittadella Pisa, match che andrà in scena al Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati; Cassandro, Perticone, Adorni, A. Benedetti; Vita, Danzi, Branca; Antonucci; Okwonkwo, Baldini. Risponderà il Pisa allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Nicolas; Beruatto, Leverbe, Caracciolo, Birindelli; Touré, De Vitis, Marin; Gucher; Sibilli, Lucca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Pier Cesare Tombolato, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Pisa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.

