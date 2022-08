DIRETTA CITTADELLA PISA/ Streaming video tv: Maran in cerca di rivalsa (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA PISA: ESORDIO STAGIONALE IN SERIE B PER MARAN

La diretta di Cittadella Pisa continuerà la prima giornata di Serie B, oggi, sabato 13 agosto alle ore 20:45. Nella giornata di ieri c’è stato il primo incontro che ha visto affrontarsi il Parma di Fabio Pecchia ed il Bari di Michele Mignani. Il Saturday Night Serie B, invece, vede grandi match come Palermo-Perugia, Venezia-Genoa e proprio Cittadella-Pisa. La squadra di Rolando Maran si appresta al primo match in campionato, ma non il primo in stagione vista la brutta partenza in Coppa Italia contro il Brescia. Il risultato è stato di 1-4 per i lombardi con uno scatenato Ndoj, autore di due grandi reti.

Cittadella che invece, al contrario del Pisa di Maran, è partito benissimo con la vittoria sorprendente contro il Lecce, club di massima serie. La vittoria è arrivata con il risultato di 2-3, al termine dei tempi supplementari dopo il risultato di 1-1 nei primi 90 minuti. Mattatore di giornata sicuramente Tounkara. L’ex Viterbese e Lazio ha realizzato una brillante doppietta entrando al minuto 85; inutile poi il gol del Lecce nel finale con Colombo, utile solo per le statistiche. Come finirà la diretta Cittadella Pisa?

CITTADELLA PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Aspettando la diretta di Cittadella Pisa, vi informiamo che sarà possibile seguire la sfida in streaming video tv in tanti modi: sui canali Sky ed in streaming sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Cittadella Pisa, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Cittadella e Pisa possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PISA

Vediamo le probabili formazioni della diretta Cittadella Pisa: i veneti per la prima di campionato si schiereranno, nel match contro il Pisa, con Kastrati tra i pali. Linea a 4 difensiva con Cassandro, Perticone, Frare e l’ex Monopoli Daniele Donnarumma. Centrocampo folto con Branca come interno di sinistra, Danzi e ballottaggio per Viti con Simone Icardi, per una maggiore copertura dietro. In avanti scalpita Tounkara che dopo la doppietta vorrebbe partire dal primo minuto in sfavore del scuola Roma Antonucci con Asencio accanto e Lores Varela alle spalle a creare giocate.

Pisa di Maran che cambierà qualcosa dopo la sconfitta contro il Brescia per 1-4. Tra i pali Livieri può sostituire Nicolas. In difesa può scivolare in panchina Cisco per lasciare lo spazio a Piccinini, chiudono la difesa poi Hermannsson, Canestrelli e Beruatto. Centrocampo a 5 con Toure e Marin gli unici certi del posto, completano la mediana poi Mastinu a sinistra, a destra Jureskin insediato da Morutan e Nagy. In attacco, assente Lorenzo Lucca andato all’Ajax, si punta su Masucci dal primo.

LE QUOTE DI CITTADELLA PISA

Andiamo a vedere le quote della diretta Cittadella Pisa. Favorito il Cittadella secondo Goldbet con la quota di 2.60; più basso invece per PlanetWin che la paga 2.35. Vittoria esterna del Pisa che, invece, si classifica con le quote che variano da 2.95, per il sito di scommesse PlanetWin fino a 2.55 offerto da Bet 365. Pari tra le due compagini sul 3.00 per tre siti di betting come Goldbet, Pokerstars e Snai; più alto in casa Planetwin con 3.30 e Bet 365 con 3.20.

