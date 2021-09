Diretta/ Cittadella Pordenone streaming video tv: riscatto cercasi (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA PORDENONE: VENETI FAVORITI!

Cittadella Pordenone, in diretta sabato 18 settembre 2021 alle ore 18.30 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per la quarta giornata d’andata del campionato di Serie B. Riscatto cercasi per due formazioni chiamate a una reazione dopo le sconfitte nell’ultima giornata. Il Cittadella ha peccato di nuovo di continuità, un tasto dolente per i veneti nelle ultime stagioni. Dopo due vittorie consecutive a inizio campionato i granata sono caduti a Cremona, contro i grigiorossi che pure hanno giocato una parte del match in dieci uomini.

Ancora peggio è andata al Pordenone, con i Ramarri che nelle prime tre giornate sono stati la peggiore formazione del campionato cadetto. 0 punti, 3 sconfitte, 0 gol fatti e 10 subiti nelle prime tre uscite, dopo i 5 gol incassati dalla Spal i neroverdi ne hanno subiti 4 in casa contro il Parma e questa partita potrebbe già essere decisiva per la panchina del tecnico Massimo Rastelli, che potrebbe saltare in caso di nuovo ko, con la priorità che resta quella di sbloccare un attacco rimasto ancora a secco.

DIRETTA CITTADELLA PORDENONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Pordenone è su Sky Sport: per questa stagione infatti la Serie B si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA PORDENONE

Le probabili formazioni di Cittadella Pordenone, match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati; Cassandro, Adorni, Frare, Donnarumma; Danzi, Baldini, Branca; Antonucci, Beretta, Cuppone. Risponderà il Pordenone allenato da Massimo Rastelli con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Perisan; El Kaouakibi, Barison, Camporese, Falasco; Kupisz, Magnino, Folorunsho, Menah; Ciciretti, Tsadjout.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Piercesare Tombolato di Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Pordenone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.



