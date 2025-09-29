Tutte le informazioni sulla diretta Cittadella Pro Patria, situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito

Diretta Cittadella Pro Patria, granata delusione del campionato

In chiusura della settima giornata del girone A di Serie C ci sarà la diretta Cittadella Pro Patria in programma alle 20.30, in campo ci saranno due squadre che negli ultimi due anni sono state in grossa difficoltà e che in questa stagione non sembrano essere migliorate, i granata nell’anno passato sono retrocessi dalla Serie B e sebbene abbiano una rosa di tutto rispetto non stanno riuscendo a competere in questa competizione e si trovano ora al penultimo posto con soli 4 punti, non riuscendo neanche ad evitare la sconfitta casalinga 0-1 contro il Lumezzane.

Per i biancoazzurri la situazione è anche peggiore visto che lo scorso la squadra sarebbe retrocessa in Serie D salvo poi venire ripescata per il fallimento del Brescia e l’unione con la Feralpisalò, in queste prime partite hanno conquistato solamente 2 punti e anche nel turno infrasettimanale hanno perso 0-3 contro l’Albinoleffe.

Diretta Cittadella Pro Patria streaming video, come vedere la partita

La diretta Cittadella Pro Patria si giocherà allo Stadio Pier Cesare Tombolato ma per chi non sarà presente nella struttura potrà essere seguita anche da casa grazie a Sky Sport che mette a disposizione il suo canale Sky Sport per i suoi abbonati oltre che lo streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Formazioni Cittadella Pro Patria, probabili protagonisti della sfida

Qualche scelta differente verrà fatta da entrambi gli allenatori che nella diretta Cittadella Pro Patria sognano di riuscire ad ottenere il massimo dei punti così da provare ad uscire dalla crisi di risultati, Manuel Iori si affiderà nuovamente ad un 4-4-2 con Zanellati, Rizza, Gatti, Pavan e De Zen, Gaddini, Verna, Barberis e Amatucci, Diaw e Rabbi. Per i tigrotti di Leonardo Greco invece il modulo di riferimento è il 3-5-2 nel quale ci sarà Rovida tra i pali, Mora, Masi e Travaglini come linea di difesa, Orfei e Dimarco sulle fasce con Citterio, Auci e Munno a completare il centrocampo, e davanti la coppia d’attacco formata da Mastroianni e Udoh.

Cittadella Pro Patria, quote e possibile esito finale

Per determinare quello che potrebbe essere il risultato finale della diretta Cittadella Pro Patria ci affideremo ad un sito di scommesse come bet365 che nonostante le due squadre siano in grossa difficoltà e occupino gli ultimi due posti, vede una grossa differenza nel livello della rosa e delle prestazioni messe in campo. Per questo la possibile vittoria granata è la quota più bassa e data quasi per scontata, quindi data a 1.75, vista come quasi impossibile è invece la vittoria dei biancoazzurri che è fissata a 4.30, più alta anche del pareggio che nonostante sia un risultato inutile per entrambe è quotato a 3.20.