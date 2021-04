Diretta/ Cittadella Reggina (Serie B) streaming video DAZN: veneti in crisi

DIRETTA CITTADELLA REGGINA: OSPITI IN CRISI

Cittadella Reggina, in diretta lunedì 5 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Cittadella reduce da 2 sconfitte consecutive e la partecipazione ai play off sembra ora tutt’altro che scontata per la squadra allenata da Roberto Venturato. L’ultima sconfitta di Vicenza ha acuito la crisi della formazione veneta, chiamata ora a reagire contro una Reggina che sta però sempre più crescendo.

Importantissima l’ultima vittoria a Venezia contro i lagunari in lotta per la A, gli amaranto a quota 40 punti restano a +8 dalla zona play out e soprattutto si sono portati a 5 lunghezze di distanza dai play off. Continuare a crescere e a mettere in fila risultati importanti potrebbe garantire alla Reggina anche una speranza di partecipare alla post season per la Serie A: in particolare questo scontro diretto potrebbe preparare il terreno ad un eventuale cambio della guardia rispetto al Cittadella in zona play off.

DIRETTA CITTADELLA REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Reggina non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita infatti è un’esclusiva della piattaforma DAZN che la trasmetterà ai suoi abbonati con il servizio di diretta streaming video, dunque bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone o di una smart tv con connessione a internet. In alternativa, gli abbonati Sky da almeno tre anni potranno tenere d’occhio il canale 209 del decoder: su DAZN1 è prevista la trasmissione dell’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA REGGINA

Le probabili formazioni della sfida tra Cittadella e Reggina presso lo stadio Pier Cesare Tombolato. I padroni di casa allenati da Roberto Venturato scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Donnarumma; Branca, Iori, Proia; Vita; Ogunseye, Tsadjout. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Marco Baroni con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavrapoulos, Di Chiara; Crisetig, Crimi; Edera, Michael, Situm; Okwonkwo.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Cittadella e Reggina, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.10 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.85 volte la posta scommessa.



