DIRETTA/ Cittadella Sampdoria risultato 0-0) video streaming tv: Salvi, largo! (Serie B, 28 gennaio 2024)

DIRETTA CITTADELLA SAMPDORIA (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Cittadella e Sampdoria sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. I minuti scorrono sul cronometro ed i veneti continuano a spingere mancando il bersaglio con Salvi al 14′. Sul fronte opposto i liguri non combinano di meglio con il colpo di testa di Benedetti intorno al 27′. Fino a questo momento il direttore di gara Francesco Fourneau, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha ammonito rispettivamente Branca al 20′ e Salvi al 37′ da una parte, Gonzalez al 38′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA CITTADELLA SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Cittadella Sampdoria sarà visibile per tutti gli abbonati alla piattaforma di streaming online Dazn, in alternativa sarà possibile seguire lo scontro anche sui canali sportivi di Sky dal 201 in poi, previo acquisto di un pacchetto Calcio.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Veneto la partita tra Cittadella e Sampdoria è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati da mister Gorini si affacciano in zona offensiva verso il 6′ con una conclusione di Branca finita alta sopra la traversa e gli ospiti allenati dal tecnico Pirlo replicano al 9′ con un tiro al volo fuori misura provato da Kasami. Ecco le formazioni ufficiali: CITTADELLA (4-3-1-2) – Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Giraudo; Carriero, Tessiore, Vita; Branca; Pandolfi, Pittarello. Allenatore: Gorini. SAMPDORIA (4-3-2-1) – Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Giordano, Yepes, Kasami; Benedetti, Alvarez; De Luca. Allenatore: Pirlo. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Cittadella Sampdoria vede affrontarsi due squadre che in campionato si ritrovano rispettivamente al quinto e quindicesimo posto. Cittadella che dentro casa ha creato il proprio fortino con ben 23 punti dai 33 disponibili. I punti totali conquistati dalla formazione granata risultano essere 36 che li proietta al quinto posto a: di distanza da Venezia e Cremonese. Il miglior marcatore della formazione granata risulta essere Pandolfi con 5 reti; inseguono Pittarello e Vita con quattro gol.

Sampdoria che dopo un primo momento di ripresa ha subito tre sconfitte nelle ultime quattro partite che l’hanno proiettata nelle zone basse della classifica. Una vittoria oggi potrebbe significare riprendersi nuovamente in campionato al fine di inseguire il treno chiamato play off. Con 23 punti, conditi da 27 gol fatti e 33 subiti, la Sampdoria si classifica al quindicesimo posto. Adesso diamo spazio a quello che ci racconterà il terreno di gioco, perchè ci siamo davvero: la diretta di Cittadella Sampdoria prende il via! (Marco Genduso)

CITTADELLA SAMPDORIA: BLUCERCHIATI IN CALO!

La diretta Cittadella Sampdoria si gioca oggi 28 alle ore 16:15 ed è valida per la 22esima giornata del campionato di Serie B. Il Cittadella, nonostante l’ultimo risultato negativo, la sconfitta fuori casa per 3-1 contro la ternana, conserva il quinto posto in classifica, collocandosi in piena zona playoff. Il Cittadella quest’anno vuol provare a puntare alla promozione in Serie A e proverà a riprendersi i 3 punti proprio a partire dalla sfida in casa contro la Sampdoria.

Samp che si trova in una situazione societaria e di classifica molto deficitaria. Le due sconfitte consecutive hanno creato un ambiente di pressione e ora la formazione allenata da Andrea Pirlo si trova al quindicesimo posto in classifica e coinvolta nella lotta per non retrocedere. La partita tra Cittadella e Sampdoria è uno scontro tra formazioni che a questo punto della stagione lottano per obiettivi opposti e proveranno a rifarsi delle ultime delusioni.

DIRETTA CITTADELLA SAMPDORIA: PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a studiare le probabili formazioni di Cittadella Sampdoria. Il Cittadella scende in campo col modulo 4-3-1-2 e imposterà una gara votata all’attacco. Cassano agirà da trequartista con il compito di innescare le azioni offensive, a supporto delle punte Pandolfi e Pittarello. In difesa il baluardo sarà il solito Pavan. La Sampdoria di mister Pirlo si affiderà a un modulo simile a quello del Cittadella, il 4-3-2-1, con due trequartisti a sostegno di un’unica punta: Verre e Depaoli agiranno a supporto di De Luca. In cabina di regia Yepes cerccherà di dare ordine al centrocampo.

CITTADELLA SAMPDORIA, LE QUOTE

Il sito di Bwin ha messo delle quote molto interessanti per Cittadella Sampdoria: il segno 1 che decreterebbe la vittoria dei padroni di casa viene data a 2,2. Il segno X che contraddistingue il pareggio invece viene dato a 2,8 mentre la vittoria della Sampdoria a 3,5.











