DIRETTA CITTADELLA SASSUOLO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso alla diretta di Cittadella Sassuolo da un punto di vista più matematico con la rubrica che si occupa di analizzare le statistiche all’interno dei novanta minuti. In questo modo oltre ad analizzare i trend delle due squadre avfremo anche la favorita da un punto di vista più scientifico. Iniziamo dal Cittadella, squadra che punta molto sulla sua fase difensiva con un blocco basso che si posiziona in media a 23 metri dalla porta che difende. Abbiamo poi almeno 36,4 cross progressivi tentati ogni partita ma solo il 21% di questi ultimi diventano davvero giocabili per le punte della squadra di casa.

Invece il Sassuolo offre un calcio più ponderato con almeno 400 passaggi riusciti in media e una media gol come migliore attacco di questa serie cadetta: 1,9 gol ogni match. Questo dovrebbe rendere davvero facile la partita per i neroverdi, ma attenzione che si è spento Berardi sottoporta, poiché adesso sono 345 minuti che il giocatore azzurro non segna nonostante tenti in media 4 tiri nello specchio a partita. Sarà questa la partita giusta per tormnare in carreggiata, scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Cittadella Sassuolo, il fischio di inizio sta per cominciare! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Cittadella Sassuolo, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Cittadella Sassuolo delle 15.00 basterà andare sui canali Dazn o Dazn1 o in alternativa si potrà assistere al match in diretta streaming video su Dazn.

Squadra di casa alla ricerca di punti

La diretta Cittadella Sassuolo vedrà scendere in campo due squadre che stanno disputando una buona stagione nel complesso ma che ora stanno lottando per obiettivi ben diversi, i padroni di casa infatti stanno cercando di rientrare nella lotta playoff pur essendo rimasti leggermente indietro rispetto alle altre squadre per qualche alto e basso, ora sono dodicesimi con 33 punti e arrivano dalla pesante sconfitta 1-5 con il Sudtirol.

Il Sassuolo invece sta dominando da inizio anno il campionato e sta inseguendo il sogno di ritornare nella massima serie dopo solo una stagione di purgatorio in Serie B, ora continuano ad essere primi con 66 punti e si presentano dopo il pareggio 1-1 con il Bari.

Cittadella Sassuolo, probabili formazioni

Per la partita dello Stadio Pier Cesare Tombolato i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 3-5-2 del mister Alessandro Dal Canto con Kastrati in porta, Matino, Pavan e Carissoni i tre difensori centrali, D’ALessio e Masciangelo gli esterni con Amatucci, Casolari e Palmieri a completare il centrocampo, coppia d’attacco formata da Okwonkwo e Vita. Gli ospiti invece confermeranno il 4-2-3-1 di Fabio Grosso con Moldovan tra i pali, Toljan e Doig gli esterni bassi con Romagna e Lovato difensori centrali a completare il reparto, Ghion e Mazzitelli in mediana, trequarti composta da Laurienté e Berardi sulle fasce, Volpato al centro in supporto di Mulattieri unica punta.

Cittadella Sassuolo, quote e pronostico

La diretta Cittadella Sassuolo si prospetta ad essere una partita molto interessante e divertente con due squadre ben allenate e che lotteranno fino alla fine per i tre punti regalando diverse occasioni da gol e ribaltamenti di fronte, la squadra ospite è ovviamente la favorita sia per il suo dominio della competizione di cui è in testa da inizio anno sia per la forma non ottimale dei padroni di casa con 3 sconfitte nelle ultime 5 partite.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, come Sisal, vediamo che la vittoria del Cittadella ha la quota più alta pari a 4.25, la vittoria del Sassuolo invece è quotata solo 1.80 mentre il pareggio ha una quota di 3.35.