Diretta/ Cittadella Spal (Serie B) streaming video DAZN: gli estensi sognano

Cittadella Spal, in diretta dallo stadio Tombolato di Cittadella in programma sabato 12 dicembre 2020 alle ore 18.00, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Gli estensi sognano dopo una striscia positiva che li ha portati di nuovo in orbita. La formazione emiliana battendo il Pisa con un rotondo poker ha centrato la sesta vittoria consecutiva in campionato, avvicinandosi a 2 soli punti di distanza dalla Salernitana capolista e prendendosi il secondo posto solitario, piazza comunque utile per la Serie A diretta a fine stagione. Un altro banco di prova importante per la squadra allenata da Pasquale Marino sarà questa trasferta a Cittadella in cui i veneti dovranno provare a loro volta a risalire verso la vetta. Inizio di campionato difficile per gli uomini di Venturato che non hanno trovato il passo giusto per le posizioni di vertice, e l’ultima sconfitta in casa della Salernitana è parsa l’ennesimo assalto fallito alle posizioni della classifica che contano, quelle che il Cittadella ha frequentato abitualmente nelle ultime stagioni del campionato cadetto.

DIRETTA CITTADELLA SPAL IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Spal non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SPAL

Le probabili formazioni di Cittadella Spal, sfida che andrà in scena presso lo stadio Tombolato di Cittadella. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Venturato con un 4-3-1-2: Maniero; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia, Pavan, Gargiulo; D’Urso; Ogunseye, Tsadjout. Gli ospiti guidati in panchina da Pasquale Marino schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-1-2 come modulo di partenza: Thiam; Sernicola, Salamon, Tomovic; D’Alessandro, Valoti, Esposito, Sala; Castro; Di Francesco, Paloschi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Cittadella e Spal queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.75, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 2,95 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 2.80.



