Diretta/ Cittadella Spal streaming video tv: esordio per Daniele De Rossi (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA SPAL: LA PRIMA DI DDR!

Cittadella Spal, in diretta sabato 15 novembre 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la 9^ giornata del campionato di Serie B. Esordio assoluto da allenatore tra i professionisti per Daniele De Rossi, l’ex centrocampista della Roma è arrivato a Ferrara in sostituzione di Venturato, esonerato dopo l’ultima sconfitta in casa del Frosinone con la Spal al momento a 9 punti in classifica, appena sopra la zona play out.

Anche per il Cittadella 9 punti raccolti nei primi 8 impegni di campionato, veneti reduci da un pareggio sul difficile campo del Brescia che ha interrotto una serie di 2 sconfitte consecutive subite contro Reggina e Ternana che hanno spinto indietro in classifica la formazione granata. Il 17 ottobre 2021 è terminato con un pari a reti bianche l’ultimo precedente al “Tombolato” tra le due compagini. Il 12 dicembre 2020 ultima vittoria interna del Cittadella contro la Spal col punteggio di 2-0, al 3 dicembre 2016 risale l’ultimo successo estense in Veneto col punteggio di 1-2.

CITTADELLA SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cittadella Spal sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Sudtirol Benevento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SPAL

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Spal, match che andrà in scena allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Per il Cittadella, Edoardo Gorini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kastrati, Cassandro, Dal Fabro, Frare, Donnarumma, Vita, Pavan, Branca, Antonucci, Asencio, Baldini. Risponderà la Spal allenata da Daniele De Rossi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Berisha, Dickmann, Okoli, Tomovic, Ranieri, Segre, Esposito, Mora, Di Francesco, Floccari, Strefezza.

CITTADELLA SPAL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cittadella Spal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Cittadella con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.











