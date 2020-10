Diretta/ Cittadella Spezia (Coppa Italia) streaming video tv: scontro tra emergenti

DIRETTA CITTADELLA SPEZIA: OCCHIO A POSSIBILI SORPRESE…

Cittadella Spezia, diretta dal signor Serra di Torino, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Squadre emergenti nei rispettivi campionato, col Cittadella che sta puntando al vertice nel campionato cadetto e lo Spezia che ha avuto un approccio più che soddisfacente a quello che è il suo primo, storico campionato di Serie B. Granata particolarmente in forma, nelle ultime uscite tra campionato e Coppa Italia quattro vittorie e un pareggio per i veneti che hanno giocato la loro ultima partita il 20 ottobre nel turno infrasettimanale battendo il Pordenone. Lo Spezia invece viene da due pareggi per 2-2 consecutivi, il primo ottenuto in rimonta in casa contro la Fiorentina, il secondo con una rimonta invece subita. A Parma la squadra di Vincenzo Italiano era andata avanti di due gol, ma un rigore di Kucka nel recupero ha fatto svanire quella che sarebbe stata la seconda vittoria dei bianconeri in trasferta nella massima serie dopo quella di Udine.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SPEZIA

Le probabili formazioni di Cittadella Spezia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Tombolato di Cittadella. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Venturato con un 4-3-1-2: Maniero; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Donnarumma; Vita, Pavan Branca; Rosafio; Ogunseye, Tsadjout. Gli ospiti guidati in panchina da Vincenzo Italiano schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Provedel; Sala, Chabot, Terzi, Bastoni; Pobega, Bartolomei, Agoumé; Agudelo, Nzola, Gyasi.

