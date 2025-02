DIRETTA CITTADELLA SPEZIA, C’E’ MOLTA DISTANZA IN CLASSIFICA

La diretta Cittadella Spezia è prevista per sabato 1 febbraio 2025 alle ore 15:00. I granata hanno racimolato ventisette punti e si piazzano al momento in quattordicesima posizione provando a tenersi a distanza dalla zona retrocessione, tentando anzi di entrare in corsa per i playoff distanti appena tre lunghezze. Reduci dal successo esterno ottenuto in casa del Cosenza ultimo in classifica, i veneti vogliono ripetersi per continuare a sognare in grande sebbene questa volta abbiano dinanzi a loro un avversario di calibro ben più elevato rispetto alla compagine rossoblu.

I bianconeri sono infatti terzi in graduatoria dietro soltanto al Pisa ed alla capolista Sassuolo, battuta nell’ultimo weekend tra le mura amiche. Gli Aquilotti hanno così ridotto il distacco dalla vetta che vorrebbero raggiungere partendo dai loro quarantacinque punti e sarebbe dunque molto utile proseguire la scia di risultati utili consecutivi cominciata dall’inizio dell’anno solare. I liguri, per ora, non devono nemmeno preoccuparsi delle inseguitrici poichè la Cremonese, quarta, è a distanza di sette punti.

DIRETTA CITTADELLA SPEZIA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Tutti gli iscritti alla piattaforma di streaming a pagamento DAZN non avranno problemi nel seguire la diretta Cittadella Spezia. La gara sarà offerta in esclusiva da questa piattaforma non in televisione, se non possedete una smart tv, ma su pc, tablet e telefono abilitato.

CITTADELLA SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cittadella Spezia sembrano di semplice lettura se si tengono conto i risultati maturati nell’ultimo turno del campionato cadetto. Il modulo 3-5-2 con Kastrati, Salvi, Capradossi, Carissoni, D’Alessio, Casolari, Tronchin, Vita, Masciangelo, Pandolfi e Rabbi sarà quindi l’opzione più plausibile per mister Dal Canto ed uno speculare 3-5-2 con Chichizola, Wisniewski, Hristov, Mateju, Elia, Bandinelli, S. Esposito, Vignali, Reca, Di Serio e Pio Esposito dovrebbe essere impiegato pure dal tecnico D’Angelo sul fronte opposto almeno in avvio.

DIRETTA CITTADELLA SPEZIA, LE QUOTE

I bookmakers come Sisal la vedono piuttosto chiaramente in merito alla diretta Cittadella Spezia. In particolare, se si valuta un possibile pronostico dell’esito finale e le quote che lo riguardano, si può evidenziare come siano ovviamente gli Aquilotti i favoriti principali con il 2 fissato infatti a 2.00. I veneti dovranno lottare parecchio per avere ragione degli avversari con l’1 quotato persino a 4.00 e rimane interessante l’x, e quindi il pareggio, indicato invece a 3.10.