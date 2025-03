DIRETTA CITTADELLA SUDTIROL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dice Il confronto statistico prima di immergerci nel rettangolo verde della diretta di Cittadella Sudtirol? I numeri mettono in luce la maggiore incisività offensiva degli altoatesini, con una media di 1.14 gol segnati a partita rispetto agli 0.79 dei veneti. Tuttavia, il Cittadella subisce meno gol (1.32 contro 1.57). Le vittorie sono quasi in equilibrio, con il Cittadella al 32.14% e il Sudtirol al 28.57%. Il Sudtirol si dimostra più costante nelle partite con almeno due reti segnate (78.57% di gare Over 1.5 contro il 53.57% degli avversari) e anche nelle gare con più di tre gol (57.14% contro 39.29%).

Il Cittadella ha collezionato più cartellini (90 totali e 89 gialli) rispetto ai 72 del Sudtirol (71 gialli). In termini di solidità difensiva, i veneti hanno mantenuto la porta inviolata in 11 occasioni, quasi il doppio delle 6 degli altoatesini. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento di questa sfida, la diretta di Cittadella Sudtirol sta per cominciare e noi non vogliamo perderci nemmeno una sfumatura. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Cittadella Sudtirol, il posticipo della giornata

La diretta Cittadella Sudtirol andrà in scena alle 17.15 e ad affrontarsi saranno due squadre che non stanno vivendo un’ottima stagione con entrambe che hanno avuto qualche alto e basso di troppo, i padroni di casa sono a metà classifica non rischiano la zona retrocessione ma non si avvicinano neanche ai playoff, sono undicesimi con 33 punti ma arrivano dalla vittoria 0-1 in casa della Juve Stabia.

Gli ospiti invece rispetto alle stagioni passate hanno avuto molte più difficoltà nel mantenere i risultati positivi durante l’anno e ora si ritrovano invischiati nella lotta salvezza, occupano il sedicesimo posto con 30 punti e si presentano dopo il buon pareggio 1-1 contro lo Spezia.

Formazioni Cittadella Sudtirol, probabili ventidue in campo

Per l’importante partita i padroni di casa dovrebbero scendere in campo con un 3-5-2 scelto dal mister Alessandro Dal Canto con Kastrati tra i pali, Salvi, Pavan e Carissoni i tre difensori centrali, D’Alessio e Rizza gli esterni con Palmieri, Amatucci e Vita a completare il centrocampo, coppia d’attacco formata da Rabbi e Pandolfi.

La squadra ospite dovrebbe essere messa in campo dal mister Fabrizio Castori con un 3-5-2 a specchio con Adamonis in porta, Veseli, Pietrangeli e Giorgini come linea di difesa, Molina e Barreca sulle fasce con Casiraghi, Kofler e Praszelik in mezzo al campo e Odogwu in coppia con Merkaj come reparto offensivo

Diretta Cittadella Sudtirol in streaming video, dove seguirla

Seguire la diretta Cittadella Sudtirol si potrà fare grazia a Dazn su Dazn1 o anche tramite computer e cellulare in diretta streaming video.

Cittadella Sudtirol, quote e possibile esito finale

La diretta Cittadella Sudtirol sulla carta sembrerebbe essere una partita equilibrata nonostante la differenza di posizione in classifica tra le due squadre sia importante, nessuna delle due vuole perdere per mantenere o migliorare la propria classifica e potrebbero quindi accettare un pareggio per portarsi comunque a casa dei punti importanti in vista dei playout.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare bet365, possiamo vedere che la vittoria del Cittadella è quotata 2.70, la vittoria del Sudtirol invece ha una quota più alta di 3.00 mentre il pareggio ha la quota pari a 2.75.