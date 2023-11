DIRETTA/ Cittadella Sudtirol (risultato finale 2-1): esultano i veneti! (Serie B 25 novembre 2023)

DIRETTA CITTADELLA SUDTIROL (RISULTATO 2-1): PITTARELLO SFIORA IL TRIS

Qualche istante più tardi Cittadella a un passo dal 3-1 con una bella iniziativa che ha visto Pittarello sbagliare la conclusione a tu per tu con Poluzzi. Alla mezz’ora ancora padroni di casa pericolosi: angolo sul primo palo dove Negro di testa stacca bene, ma è impreciso e la palla finisce fuori.

Dopo una folta girandola di cambi il Sudtirol prova il forcing finale. Al 41′ calcio d’angolo battuto da Casiraghi verso Lunetta che di testa la spedisce fuori. Nei sei minuti di recupero il più vivace è il solito Casiraghi ma l’undici di Bisoli non riesce a rendersi pericoloso e il Cittadella può esultare per tre punti pesantissimi. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA CITTADELLA SUDTIROL (RISULTATO 2-1): PITTARELLO RADDOPPIA

Doppio cambio per il Sudtirol all’intervallo: Cagnano entra al posto di Davi mentre Ciervo sostituisce Peeters. Subito un brivido al 3′ quando il VAR interviene per revocare un calcio di rigore in favore del Sudtirol, concesso per un fallo di mano di Danzi. Al 10′, invece, gli ospiti esultano per il pareggio: Casiraghi prende il pallone, entra in area di rigore e da terra calcia, insaccando il pallone alle spalle di Kastrati.

Il Cittadella risponde subito con una doppia occasione con Cassano prima e Vita poi che costringono Poluzzi a fare gli straordinari. Al 21′ i padroni di casa tornano avanti: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Pittarello dalla destra calcia in porta e riporta in vantaggio i veneti. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA CITTADELLA SUDTIROL (RISULTATO 1-0): PIOVONO GIALLI

Alla mezz’ora primo cartellino giallo del match all’indirizzo di Peeters. Poi ammonizione anche per Carissoni che atterra in maniera irregolare un avversario. Al 34′ ci prova il Sudtirol: punizione dalla destra affidata a Casiraghi, palla direttamente in porta con Kastrati che respinge in fallo laterale.

Altro giallo al 36′, questa volta è Casiraghi a finire sul taccuino dell’arbitro. Prima dell’intervallo occasione per il Cittadella: Vita calcia in porta servito da Pandolfi, palla fuori di pochissimo. Dopo un solo minuto di recupero le squadre tornano negli spogliatoi. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA CITTADELLA SUDTIROL (RISULTATO 1-0): VENETI AVANTI

Le formazioni ufficiali vedono Gorini confermare il 4-3-1-2 con Cassano a supporto della coppia Maistrello-Pandolfi in attacco. Nel 4-4-2 di Bisoli, invece, spazio alla coppia offensiva formata da Pecorino e Merkaj. Il primo squillo del match è degli ospiti: Casiraghi dalla sinistra mette un pallone in mezzo all’area per la testa di Merkaj che lo mette fuori di pochissimo.

Al quarto d’ora pallone di Carissoni verso l’area dove Maistrello non controlla bene, contrastato da Giorgini. Al 24′, a sorpresa, i padroni di casa passano in vantaggio: Cassano tenta la conclusione, ma finisce con il servire un assist a Pandolfi che fulmina Poluzzi per l’1-0. (Agg. Giulio Halasz)

DIRETTA CITTADELLA SUDTIROL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Cittadella Sudtirol evidenzia due squadre che stanno avendo un andamento piuttosto simile in questo campionato. Padroni di casa che hanno raccolto 19 punti in 13 partite. L’ultimo turno ha portato un importantissimo successo riuscendo ad espugnare il campo del Palermo grazie alla rete firmata in zona Cesarini dall’ex calciatore della Turris, Luca Pandolfi. I gol totali sono 15 mentre due in più quelli subiti. La porta è difesa da Kastrati, che in settimana, con la sua nazionale ha ottenuto il primo posto ed il pass per i prossimi campionati europei.

Cittadella che si posiziona al nono posto, con tre posizioni di distanza dagli altoatesini che si ritrovano al dodicesimo. Ospiti che non stanno rispettando i favori del pronostico. 16 punti raccolti in 12 partite per la squadra allenata da Pierpaolo Bisoli con 17 gol realizzati e 15 subiti. Formazione ospite che presenta il centrocampista Daniele Casiraghi, autore di 7 reti da inizio campionato che tuttavia tra ottobre e novembre è riuscito a segnare solamente in un’occasione. (Marco Genduso)

CITTADELLA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Cittadella Sudtirol evidenzia due formazioni che si sono affrontate la bellezza di 5 partite. La prima volta che le due squadre si sono ritrovate l’una contro l’altra è stato durante la sfida di Coppa di serie C l’undici novembre 2015. Ad avere la meglio il Cittadella ai tempi supplementari con il roboante risultato di 5-3. Gol e spettacolo che vengono confermati anche in campionato con il successo da parte del Sudtirol con il risultato di 2-3. Stesso risultato ma a parti invertite durante la sfida di ritorno con il Cittadella che riuscì ad avere la meglio al Druso.

L’ultimo due sfide sono state giocate nel corso dello scorso campionato. Vittoria in trasferta per gli altoatesini con il risultato di 0-2 che lasciò spazio al pareggio unico al momento per questa sfida giocato il 13 maggio 2023. Lo storico al momento evidenzia due vittorie a testa e un risultato di pareggio. Molto equilibrio all’interno di questa sfida anche nei gol realizzati, 11 per parte. Il miglior marcatore all’interno di questa sfida risulta essere con quattro reti Claudio Coralli. (Marco Genduso)

OSPITI IN SERIE NEGATIVA

Cittadella Sudtirol, in diretta sabato 25 novembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. Match che, almeno sulla carta, si presenta come molto equilibrato e con vista sui play-off. I veneti padroni di casa, infatti, stazionano a quota 19 punti in classifica dopo le due vittorie consecutive contro Brescia e Palermo. Tre lunghezze in meno per i biancorossi ospiti, i quali vivono un periodo complicato a seguito delle sconfitte contro Parma e Pisa.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SUDTIROL

Le probabili formazioni di Cittadella Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Tombolato di Cittadella. Per i padroni di casa mister Edoardo Gorini consueto 4-3-1-2 con Cassano e Pittarello come tandem offensivo supportato da Vita. Per i biancorossi di mister Pierpaolo Bisoli assente l’infortunato Vinetot, al suo posto pronto Cuomo.

CITTADELLA SUDTIROL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

