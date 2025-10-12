Presentazione della diretta Cittadella Triestina, analisi delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale

Diretta Cittadella Triestina (risultato 1-0): LA DECIDE DIAW!

Inizia la ripresa tra Cittadella e Triestina. Vita di testa, blocca Matosevic. Silvestro ci prova da fuori area, sfera alta. Gunduz in mezzo, Faggioli viene anticipato. Crnigoj prova a servire Kljajic, stop sbagliato ed occasione sfumata. Diaw! La sblocca il CIttadella! Vita lancia in profondità Diaw, stop e tiro che supera Silvestri. Termina il match, la decide Diaw. (agg. Umberto Tessier)

palo di Kljajic!

Inizia il match tra Cittadella e Triestina. Vita la mette in mezzo, Matosevic esce bene e salva. Silvestro la mette in mezzo, in girata Kljajic non trova la porta. Jonsson ci prova da fuori area, palla sul palo! Amatucci serve Rabbi che calcia ma non trova la porta. Errore da matita rossa di Ionita, Salvi serve Castelli che spreca da due passi. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

Diretta Cittadella Triestina streaming video, dove seguire la partita

Il fischio d’inizio della diretta Cittadella Triestina è previsto per le 14.30, orario in cui anche i tifosi e appassionati non presenti all’impianto ma in possesso di un abbonamento per i servizi di Sky Sport potranno godersi lo spettacolo comodamente da casa propria sintonizzandosi sul canale canale 253 o in streaming su SkyGo e NowTv.

rossi stroncati dalla penalizzazione

Ad aprire la giornata sportiva oggi, domenica 12 ottobre 2025, sarà la diretta Cittadella Triestina, sfida valida per la nona giornata del girone A di Serie C che avrà luogo allo Stadio Pier Cesare Tombolato e che farà sfidare due squadre in grossa difficoltà in questo inizio di stagione, non solo per la posizione di classifica ma anche e soprattutto per le prestazioni che sono riusciti a mettere in campo, i granata nonostante siano una delle retrocesse dalla Serie B occupano solo il diciassettesimo posto e sono riusciti ad ottenere solamente 6 punti, la maggior parte dei quali ottenuti tramite pareggi, come lo 0-0 in casa del Renate dell’ultima settimana.

Per i rossi invece la situazione in classifica sembra irrecuperabile visto che hanno subito una penalizzazione di 20 punti che li ha portati ora in una situazione di -8 punti in classifica che rendono vani gli ultimi risultati, compreso il pareggio 0-0 in casa del Novara arrivato la scorsa settimana, la squadra però è stata fin qui in un buon momento di forma e proverà quindi a recuperare i punti di svantaggio per cercare un’impensabile salvezza.

Formazioni Cittadella Triestina, probabili scelte dei tecnici

I due tecnici per la diretta Cittadella Triestina non dovrebbero cambiare troppo le loro formazioni titolari rispetto a quelle scese in campo la scorsa giornata e capaci di portare a casa un punto importante, Manuel Iori quindi proporrà nuovamente un 4-2-3-1 nel quale ci sarà Zanellati in porta, Salvi, Redolfi, Gatti e Rizza in difesa, Amatucci e Casolari in mediana, Gaddini, Bunino e De Zen sulla trequarti e Castelli in attacco. Geppino Marino invece risponderà con un 5-3-2 più difensivo con Matosevic come portiere, Silvestro, Moretti, Silvestri, Anzolin e D’Amore come difensori, Crnigoj, Jonsson e Ionita come centrocampisti e Faggioli e Kljajic come attaccanti.

Cittadella Triestina, possibile risultato finale

Non è facile dare una lettura anticipata della diretta Cittadella Triestina visto che le due squadre che si sfideranno sono entrambe in un momento difficile della loro stagione che una sconfitta potrebbe rendere ancora più irrecuperabile, sia da un punto di vista di punti che da uno di morale della rosa. Tra le due squadre sembrerà strano ma i rossi sono favoriti visto che senza la penalizzazione avrebbero 12 punti, il doppio dei granata, e ottenuti con vittorie convincenti e ottime prestazioni, il pareggio alla fine potrebbe andare bene ad entrambe anche se starà comunque stretto agli ospiti.