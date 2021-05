Diretta/ Cittadella Venezia, streaming video DAZN: derby da play off (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA VENEZIA: ANTIPASTO PLAY OFF

Cittadella Venezia, in diretta lunedì 10 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Sfida che rappresenta un vero antipasto dei play off, ai quali le due formazioni venete sono già qualificate, resta da capire in quale posizione. Il Cittadella è sicuro del sesto posto in virtù degli scontri diretti favorevoli con Brescia, Spal e Chievo. Ma con una vittoria la squadra allenata da Roberto Venturato scalzerebbe proprio il Venezia dalla quinta piazza, prendendosi il vantaggio di affrontare l’ottava in classifica, mentre il Venezia dovrebbe vedersela con la settima.

I lagunari però sono 2 lunghezze avanti in classifica rispetto al Cittadella e dunque anche con un pareggio allo stadio Tombolato blinderebbero il quinto posto. La matematica poteva arrivare anche venerdì scorso ma la squadra di Paolo Zanetti non è riuscita a piegare il Pordenone e dovrà compiere dunque questo ulteriore passo per chiudere tra le prime cinque classificate nella regular season di questo torneo cadetto.

DIRETTA CITTADELLA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Cittadella Venezia, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA VENEZIA

Le probabili formazioni della sfida tra Cittadella e Venezia allo stadio Pier Cesare Tombolato. I padroni di casa allenati da Roberto Venturato scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Kastrati; Ghiringhelli, Adorni, Perticone, Donnarumma; Proia, Pavan, D’Urso, Baldini; Beretta, Ogunseye. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Paolo Zanetti con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taugourdeai, Crnigoj; Aramu; Forte, Esposito.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Cittadella e Venezia, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 1.80 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.35 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 4.50 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



