Diretta Cittadella Venezia/ Streaming video Dazn e quote: derby veneto (Serie B)

Cittadella Venezia, in diretta dallo stadio Tombolato, sarà il match che andrà in scena alle ore 21.00 di questa sera, lunedì 27 luglio 2020, per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Derby veneto con il Cittadella che continua a scendere in classifica: in un altro derby regionale i granata hanno subito un poker dal Chievo venerdì scorso, ritrovandosi a subire la quinta sconfitta consecutiva e con 2 soli punti di vantaggio in zona play off. La squadra di Venturato è tra quelle più in difficoltà nel post lockdown e ora proverà a reagire contro un Venezia che battendo in casa la Juve Stabia si è portata a +5 dalla zona play out. Dunque lagunari vicinissimi a mettere il timbro su una salvezza diretta che sarebbe un vero capolavoro, ma vincendo al Tombolato la squadra di Dionisi potrebbe anche guardare all’ultima giornata coltivando una piccola speranza per i play off, al momento distanti 4 punti. Ma l’obiettivo, come ripetuto anche dal tecnico dopo l’ultimo successo, è comunque blindare una salvezza senza passare dai play out sul quale tutto l’ambiente veneziano avrebbe messo la firma prima del lockdown.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Venezia non sarà disponibile: il campionato di Serie B è esclusiva, già dalla scorsa stagione, della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati a questo servizio che potranno assistere alle immagini della partita. Dovranno attivare la diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o eventualmente installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA VENEZIA

Le probabili formazioni del match tra Cittadella e Venezia presso lo stadio Tombolato. I padroni di casa del Cittadella allenato da Roberto Venturato scenderanno in campo scegliendo un 4-3-1-2 come modulo di partenza e con questo undici titolare: Paleari; Mora, Perticone, Adorni, Benedetti; Vita, Iori, Branca; D’Urso; Diaw, Luppi. Il Venezia guidato in panchina da Alessio Dionisi risponderà invece con un 4-3-1-2 schierando questa formazione titolare dal primo minuto: Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Caligara, Fiordilino, Maleh; Aramu; Capello, Longo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote offerte dall’agenzia Snai per il pronostico su Cittadella Venezia. Il favore sembra essere tutto per i padroni di casa, dal momento che il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (segno X) e la vittoria esterna del Venezia (segno 2) varrebbe ben 3,75 volte la posta in palio.



