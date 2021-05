DIRETTA CITTADELLA VENEZIA/ Video streaming Rai: il trend granata

DIRETTA CITTADELLA VENEZIA: LA STRISCIA CASALINGA

Mentre aspettiamo la diretta di Cittadella Venezia, vogliamo spendere adesso qualche parola in più sui padroni di casa del Cittadella, che partecipano ai playoff addirittura per il quinto anno consecutivo e per la seconda volta raggiungono la finale, ad ulteriore conferma del fatto che i veneti sono una splendida realtà della nostra Serie B. Dopo la promozione del 2016, il Cittadella già nel 2017 da neopromossa si qualificò per i playoff, anche se fu subito eliminato al turno preliminare. Da quel momento in poi la squadra veneta è stata una presenza costante: nel 2018 si spinse fino alla semifinale, nel 2019 addirittura alla finale, raggiunta pur partendo dal settimo posto e persa nel derby veneto contro il Verona, nel 2020 invece il cammino del Cittadella si è fermato al turno preliminare. In ogni caso, sono cinque anni consecutivi che il Cittadella non scende mai sotto il settimo posto e nei playoff è sempre protagonista. Curiosamente la seconda finale sarà di nuovo un derby veneto: staremo a vedere se contro il Venezia l’epilogo sarà differente da quello di due anni fa contro il Verona… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA CITTADELLA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Venezia sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. Avremo dunque la ribalta della televisione generalista per la finale d’andata dei playoff di Serie B e di conseguenza pure la diretta streaming video fornita da Rai Play, che andrà ad aggiungersi a quella garantita per gli abbonati dalla piattaforma DAZN, che naturalmente trasmette anche la finale playoff, avendo seguito tutto il campionato di Serie B. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DERBY VENETO!

Cittadella Venezia, in diretta dallo stadio Piercesare Tombolato, è il derby veneto che si gioca alle ore 21.15 di questa sera, domenica 23 maggio 2021, come partita d’andata della finale playoff del campionato di Serie B 2020-2021. Siamo dunque giunti alla sfida decisiva: la diretta di Cittadella Venezia aprirà una finale (andata e ritorno, il verdetto arriverà giovedì sera) forse imprevedibile, dal momento che si affrontano la quinta e la sesta in classifica della stagione regolare. Cittadella e Venezia dunque hanno dovuto superare innanzitutto il turno preliminare, rispettivamente contro Brescia e Chievo, poi in semifinale hanno ribaltato i pronostici.

Il Cittadella di Roberto Venturato ha vissuto una partita da favola con il 3-0 contro il Monza all’andata e si è poi difeso al ritorno, perdendo 2-0 ma ottenendo comunque la qualificazione. Il Venezia di Paolo Zanetti invece ha avuto la meglio sul Lecce vincendo per 1-0 in casa all’andata e pareggiando 1-1 al ritorno in Puglia. Si apre così una finale sulla carta imprevedibile e senza una favorita netta: che cosa succederà già stasera nell’andata di Cittadella Venezia?

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA VENEZIA

Scopriamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Cittadella Venezia. Per i padroni di casa, mister Venturato ritrova Adorni e Branca dopo la squalifica e dovrebbero esserre entrambi titolari, Adorni nella coppia centrale in difesa con Frare davanti a Kastrati (Ghiringhelli e Donnarumma dovrebbero essere i terzini) mentre Branca a fianco di Vita e Iori nel centrocampo a tre. In attacco conferma per l’eroe della semifinale d’andata Baldini al fianco di Tsadjout, con Proia trequartista alle loro spalle. Forte punta centrale invece per il Venezia di Paolo Zanetti, supportato dalle due ali Aramu e Di Mariano nel tridente offensivo. Taugourdeau regista nel cuore di un centrocampo completato da Crnigoj e Dezi, davanti al portiere Mäenpää dovremmo invece vedere la difesa a quattro formata da Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni e Molinaro da destra a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Cittadella Venezia in base alle quote fornite dall’agenzia Snai sull’esito finale di questo playoff, cioè sul nome della squadra che sarà promossa giovedì sera. Parte favorito il Venezia, la cui promozione è quotata a 1,70, mentre se dovesse essere promosso il Cittadella la posta in palio verrebbe moltiplicata per 2,15.



