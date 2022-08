Diretta Cittadella Venezia/ Streaming video tv: bel derby veneto (Serie B)

DIRETTA CITTADELLA VENEZIA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Cittadella Venezia, in diretta dallo Stadio Piercesare Tombolato, sarà lo stuzzicante derby veneto in programma alle ore 20.45 di questa sera, domenica 28 agosto 2022, che certamente sarà al centro dell’attenzione per la terza giornata della Serie B 2022-2023. La classifica ci parla di due formazioni appaiate a quota 3 punti con una vittoria una sconfitta a testa, vedremo se la diretta di Cittadella Venezia servirà questa sera a sciogliere l’equilibrio tra le due compagini venete, lanciandone una verso le zone nobili della classifica, per quanto ciò possa essere indicativo essendo ancora ad agosto.

Nella scorsa giornata, il Cittadella ha perso per 2-1 a Cagliari senza quindi riuscire a dare conferma al successo ottenuto all’esordio, quando i ragazzi di Edoardo Gorini avevano vinto con un divertente 4-3 il big-match contro il Pisa. Discorso opposto per il Venezia di mister Ivan Javorcic, che aveva esordito con una sconfitta casalinga contro il Genoa per 1-2 ma poi si è riscattato andando a vincere con il medesimo punteggio sul campo del Sudtirol. Si attendono quindi indicazioni importanti dalla diretta di Cittadella Venezia: che cosa succederà?

CITTADELLA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La copertura mediatica della Serie B 2022-2023 è eccellente, di conseguenza ricordiamo che la diretta tv di Cittadella Venezia sarà garantita per gli abbonati sui canali di Sky Sport, che offrirà anche il servizio Sky Go per la diretta streaming video, possibilità quest’ultima che sarà tuttavia garantita anche tramite le piattaforme digitali di DAZN oppure Helbiz.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA VENEZIA

Uno sguardo anche alle probabili formazioni è doveroso verso la diretta di Cittadella Venezia. Edoardo Gorini potrebbe schierare i padroni di casa del Cittadella secondo il modulo 4-3-1-2, con Kastrati fra i pali e davanti a lui la difesa a quattro composta da Cassandro, Perticone, Frare e Donnarumma; a centrocampo i tre titolari potrebbero essere Vita, Danzi e Branca, mentre nel reparto offensivo ecco il trequartista Antonucci a sostegno dei due attaccanti Baldini e Asencio.

La replica del Venezia di Ivan Javorcic dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3, con questi possibili undici giocatori titolari: Zampano, Wisniewski, Ceccaroni e Haps nella difesa a quattro davanti al portiere Joronen; a centrocampo il trio formato da Crnigoj, Busio e Cuisance, mentre dal primo minuto potrebbero giocare nel tridente d’attacco del Venezia gli esterni Pierini e Johnsen a sostegno della prima punta Novakovich.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo per finire uno sguardo anche al pronostico sul derby veneto, che accompagnerà la diretta di Cittadella Venezia secondo l’agenzia di scommesse Snai: i padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,25, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di pareggio (naturalmente segno X), oppure a 3,10 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse vincere il Venezia.

