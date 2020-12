Diretta/ Cittadella Vicenza (Serie B) streaming video DAZN: derby veneto

DIRETTA CITTADELLA VICENZA: UN DERBY COMBATTUTO E INCERTO

Cittadella Vicenza, in diretta dallo stadio Tombolato di Cittadella e in programma martedì 15 dicembre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Derby veneto tra due formazioni che sono reduci da importanti vittorie nel weekend. I berici hanno espugnato il campo del Pescara con un 2-3 spettacolare, sfida molto emozionante decisa dai gol di Meggiorini, Jallow e Dalmonte. Il Cittadella invece ha battuto la squadra che era nella miglior fase della stagione, la Spal, un secco 2-0 che ha confermato come la squadra allenata di Venturato sia potenzialmente in grado di tenere testa a qualunque avversario. Il Cittadella resta in zona play out, il Vicenza è fuori dalla zona play out ed ha inanellato il sesto risultato utile consecutivo, una striscia di 6 risultati utili consecutivi composta da 4 pareggi e 2 vittorie che ha innalzato i berici dal fondo della classifica a fuori dalla zona play out. Ottenere un altro risultato positivo significherebbe coltivare ambizioni ancora più importanti.

DIRETTA CITTADELLA VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cittadella Vicenza non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, come di consueto quando si parla del campionato di Serie B con l’eccezione dell’anticipo; la partita comunque è fornita dalla piattaforma DAZN – per l’appunto – che i clienti potranno attivare come di consueto su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA VICENZA

Le probabili formazioni di Cittadella Vicenza, sfida che andrà in scena presso lo stadio Tombolato di Cittadella. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Roberto Venturato con un 4-3-1-2: Maniero; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Benedetti; Proia, Pavan, Gargiulo; D’Urso; Ogunseye, Tsadjout. Gli ospiti guidati in panchina da Mimmo Di Carlo schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2: Perina; Zonta; Padella; Cappelletti; Barlocco; Guerra; Cinelli; Rigoni; Meggiorini; Jallow; Dalmonte.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Cittadella e Vicenza, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.95, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.35, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.90.



