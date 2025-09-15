Serie C, Diretta Cittadella Vicenza, streaming video tv: (15 settembre 2025)

DIRETTA CITTADELLA VICENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Tutto è pronto per la diretta di Cittadella Vicenza, ma abbiamo ancora un po’ di tempo per proporvi la nostra classica rubrica sui numeri di cui ormai forniamo i dati su tutte le principali partite del nostro Stivale. Il nostro obiettivo è sempre quello di capire attraverso i numeri chi può o meno fare la differenza a livello matematico e chi si può quindi laureare campione per questo match. Il Cittadella, squadra con ambizioni da zona-playoff, si presenta con una media offensiva di 1,2 gol a partita ma una difesa più vulnerabile, con 1,4 reti incassate.

Il Vicenza, che ha mostrato maggiore equilibrio nella scorsa stagione, si propone con una formazione meno brillante in attacco (circa 1,0 gol xG) ma più solida dietro, con 1,1 xGA. Lo scontro parla quindi di un Cittadella più propositivo ma a rischio contropiede, mentre il Vicenza offre compattezza e organizzazione, pronto a sfruttare le lacune degli avversari. Adesso via al commento live della diretta di Cittadella Vicenza, non cambiate pagina ma anzi aggiornatela. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA CITTADELLA VICENZA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Cittadella Venezia dovrete abbonarvi a Sky che trasmette tutte le gare della Serie C. La diretta streaming sarà dunque trasmessa su Sky Go.

CITTADELLA VICENZA, SFIDA AL TOMBOLATO

Arrivano con due risultati opposti, ma con la stessa voglia di portare a casa il bottino. La diretta Cittadella Vicenza è uno degli incontri più interessanti che si disputerà questa domenica 15 settembre 2025 alle ore 20:30.

Il Cittadella ha perso la prima gara stagionale con il Ravenna in Coppa Italia Serie C mentre in campionato l’esordio è stato battezzato con il pareggio con la Virtus Verona, seguito dalla vittoria con l’Alcione Milano e la sconfitta con la Pergolettese.

Il Vicenza invece ha partecipato alla Coppa Italia principale, uscendo col Genoa dopo aver superato il Padova. In campionato ben sette punti in tre match considerando i successi contro Lumezzane e Arzignano, intervallati dal pari con l’Ospitaletto.

LE PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA VICENZA

Il Cittadella si schiererà secondo il modulo 4-2-3-1. In porta Zanellati, difeso dal quartetto Salvi, Redolfi, Gatti e Crialese. In mediana ci saranno Casolari e Barberis con Egharevba, Bunino e Gaddini sulla trequarti dietro a Castelli.

Il Vicenza risponderà con l’assetto tattico 3-5-2 con Gagno tra i pali, protetto da Cuomo, Leverbe e Sandon. Gli esterni saranno Caferri e Costa con Cavion, Carraro e Vitale a centrocampo. Tandem offensivo Stückler-Rauti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE CITTADELLA VICENZA

A partire con i favori del pronostico è il Vicenza a 2.17 contro l’1 del Cittadella 3.40 e il pareggio a 3.10. Gol a 2.00, No Gol invece a 1.70.