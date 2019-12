Diretta Civitanova Al Rayyan/ Streaming video tv: esordio Lube al Mondiale per Club

Civitanova Al Rayyan, in diretta dalla città brasiliana di Betim, segna per la Lube il debutto nel Mondiale per Club 2019 di volley maschile. Si gioca per la prima giornata del torneo iridato di pallavolo alle ore 22.00 italiane di oggi, martedì 3 dicembre (in Brasile saranno appena le 16.00). Civitanova Al Rayyan metterà di fronte la Lube alla squadra del Qatar che rappresenta l’Asia, ma il favore del pronostico è senza dubbio per i marchigiani campioni d’Italia e campioni d’Europa in carica, grazie a un maggio memorabile che consegnò alla Lube sia lo scudetto sia la Champions League. A differenza dello speculare torneo femminile che si sta giocando sempre in questi giorni, il Mondiale per Club maschile coinvolge solamente quattro squadre: oltre a Civitanova e Al Rayyan abbiamo anche i russi dello Zenit Kazan e i brasiliani del Sada Cruzeiro. Nella prima fase tutte le squadre si affronteranno per stabilire il tabellone delle semifinali, che saranno prima contro quarta e seconda contro terza sabato, mentre domenica le due squadre vincitrici disputeranno naturalmente la finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Eccellente notizia per gli appassionati di volley: la diretta tv di Civitanova Al Rayyan sarà garantita da Sky, che ha acquistato i diritti del Mondiale per Club 2019, sia al maschile sia al femminile. Appuntamento dunque su Sky Sport Arena, canale numero 204 della piattaforma satellitare, che in questa settimana sarà la casa della grande pallavolo. Sarà naturalmente disponibile per gli abbonati anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

DIRETTA CIVITANOVA AL RAYYAN: IL CONTESTO

Verso la diretta di Civitanova Al Rayyan, spendiamo qualche parola in più su questa Lube che va all’assalto del Mondo per completare un anno memorabile, che vede i marchigiani già campioni d’Italia e d’Europa. A maggio nel giro di pochi giorni fu spazzato via il tabù delle finali che attanagliava Civitanova, adesso l’obiettivo è quello di coronare il cammino salendo sul tetto del mondo. Le incognite sono quelle di un torneo disputato dall’altra parte del mondo dopo avere giocato fino a pochi giorni fa in Superlega: sono cinque partite in sei giorni, con venerdì unico giorno di pausa fra il primo girone e la fase ad eliminazione diretta. Sulla carta l’Al Rayyan dovrebbe essere la formazione meno accreditata per il successo finale: si chiede dunque a Civitanova di cominciare con il piede giusto questa intensa settimana che apre un periodo molto particolare, nel quale poi la Lube giocherà lontano da Civitanova anche le successive cinque partite fra campionato e Champions League, tanto che tornerà davanti ai propri tifosi solamente a gennaio inoltrato.



