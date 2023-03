Diretta Civitanova Ankara/ Streaming video tv: missione rimonta! (Champions League)

DIRETTA CIVITANOVA ANKARA: MISSIONE RIMONTA!

Civitanova Ankara, che sarà in diretta dall’Eurosuole Forum alle ore 20:30 di mercoledì 15 marzo, è valida per il ritorno dei quarti di finale di volley Champions League 2022-2023. La Lube per una volta è chiamata all’impresa: ribaltare la sconfitta subita all’andata in terra turca, quando ha vinto il primo set ma poi si è fatta rimontare. Il ko per 1-3 è pesante per Civitanova, anche per quelle che sono le regole della federazione europea: non basterà vincere 3-0 per assicurarsi la qualificazione alla semifinale, anche così infatti sarà necessario disputare il golden set.

In più, ovviamente, se Ankara dovesse incamerare due parziali sarebbe in semifinale; a questo punto quindi la diretta di Civitanova Ankara non è una montagna da scalare ma certamente una serata molto difficile per la Lube, a conferma anche di una stagione che è stata inferiore a quelle che erano le aspettative. Vedremo comunque cosa succederà sul parquet dell’Eurosuole Forum, nel frattempo possiamo fare qualche rapido approfondimento circa i temi principali che emergeranno dal match.

DIRETTA CIVITANOVA ANKARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Ankara viene trasmessa su Eurosport 2: l’appuntamento in televisione dunque è riservato agli abbonati alla televisione satellitare, che dovranno selezionare il canale 211 del loro decoder ed eventualmente si potranno avvalere del servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La mobilità per questa partita di volley Champions League sarà garantita anche dalla piattaforma Discovery Plus, e anche in questo caso per accedere alle immagini bisognerà essere abbonati al servizio.

DIRETTA CIVITANOVA ANKARA: RISULTATI E CONTESTO

Sarà dunque un appuntamento da dentro o fuori quello della diretta di Civitanova Ankara. Sarebbe stato così in ogni caso, ma è chiaro che la sconfitta nella capitale turca ha complicato tremendamente le cose per una Lube che anche nelle competizioni interne sta faticando, perché in SuperLega (dove difende lo scudetto) è ben lontana dalle primissime posizioni della classifica mentre in Coppa Italia non è nemmeno arrivata alla Final Four, eliminata nei quarti e dunque con un altro trofeo che non è riuscita a mettere in bacheca.

Adesso c’è una Champions League da onorare: è fin troppo evidente che, al netto di quanto è successo all’andata, vincere 3-0 o 3-1 in casa contro Ankara e poi andare a prendersi il golden set è un’impresa non certo disperata per quella che è la qualità della squadra allenata da Gianlorenzo Blengini, ma bisognerà giocare anche contro un aspetto psicologico che è nettamente a favore dei turchi, consapevoli di come l’occasione di arrivare in semifinale sia ghiotta. Tra poco il parquet dell’Eurosuole Forum ci fornirà tutte le sue risposte…

