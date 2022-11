Diretta Civitanova Benfica/ Streaming video tv: esordio Lube in Champions League!

DIRETTA CIVITANOVA BENFICA: ESORDIO IN CHAMPIONS LEAGUE!

Civitanova Benfica è in diretta dall’Eurosuole Forum, alle ore 19:00 di mercoledì 9 novembre: la partita è valida per la prima giornata nel gruppo C di Champions League 2022-2023. Riparte la principale competizione europea nella pallavolo maschile: la Lube l’anno scorso è stata eliminata ai quarti dai polacchi dello Jastrzebski e va dunque alla ricerca di riscatto, sapendo che in Champions League può certamente arrivare in fondo e che potrebbe trattarsi di un successo che manca ormai da quattro anni.

L’avversaria di oggi è modesta: come nella scorsa stagione il Benfica si è qualificato alla fase a gironi passando dai turni preliminari e dovrebbe essere la “cenerentola” di un girone che comprende anche Tours e Roseleare, pur se ovviamente tutte le partite vanno poi vinte sul campo. Vedremo allora cosa succederà tra poche ore nella diretta di Civitanova Benfica, aspettando che il match di Champions League prenda il via possiamo provare a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che emergeranno da questa interessante sfida all’Eurosuole Forum.

DIRETTA CIVITANOVA BENFICA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Benfica non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: bisogna ricordare che i match della Champions League di volley maschile sono una prerogativa di Discovery Plus, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati. Si tratterà dunque di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e ricordando che sul sito ufficiale della Cev, all’apposita sezione dedicata alla Champions League, troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore del match aggiornati in tempo reale.

DIRETTA CIVITANOVA BENFICA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Civitanova Benfica inaugura la Champions League della Lube: quest’anno la squadra marchigiana, campione d’Italia in carica, non è partita troppo bene perché ha perso la finale di Supercoppa contro Perugia e in campionato, quasi a sorpresa, si trova con 4 vittorie e 3 sconfitte già lontana dalla capolista Sir Safety, che è imbattuta e peraltro ha anche giocato una partita in meno. Ovviamente quando si parla di Civitanova bisogna sempre dire che gli obiettivi sono a medio termine.

Appare abbastanza evidente che ritroveremo la Lube ai playoff di SuperLega e che in quel momento inizierà una sorta di nuova stagione, ma intanto la Champions League arriva come doppio impegno e anche i ragazzi di Gianlorenzo Blengini dovranno essere bravi a gestirlo. Soprattutto, quest’anno la formula della competizione è leggermente cambiata: vengono ulteriormente ridotti i margini di errore all’interno della fase a gironi, dunque la diretta di Civitanova Benfica assume già una bella importanza anche se, come detto, la Lube è nettamente favorita rispetto alla squadra portoghese. Poi, vedremo cosa ci racconterà il parquet dell’Eurosuole Forum…

