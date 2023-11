DIRETTA/ Civitanova Galati (risultato finale 3-0): la Lube la chiude! (oggi 22 novembre 2023)

DIRETTA CIVITANOVA GALATI (RISULTATO FINALE 3-0): LA LUBE LA CHIUDE!

Cucine Lube Civitanova-C.S. Arcada Galati, partita valevole per il girone E della Cev Champions League maschile di volley, si chiude al terzo set con la Lube che che fatica dopo due parziali dominati soffre di più nel terzo parziale, che i romeni hanno condotto a lungo senza però riuscire a capitalizzare il vantaggio e a tenere aperta la partita, che Civitanova si è dunque preso sul 3-0 trovando il sorpasso a fine terzo set, vinto 25-23. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA CIVITANOVA GALATI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Civitanova Galati non dovrebbe essere garantita, l’appuntamento infatti dovrebbe essere solo con la diretta streaming video di Civitanova Galati sulla piattaforma a pagamento di Euro Volley TV, salvo variazioni di palinsesto.

SENZA STORIA

Cucine Lube Civitanova-C.S. Arcada Galati, partita valevole per il girone E della Cev Champions League maschile di volley, continua ad essere un match senza storia con la Lube che domina anche il secondo set, vinto con il punteggio di 25-19. Nella fase centrale del parziale Civitanova trova lo strappo giusto portandosi sul 13-7, 6 punti di svantaggio che di fatto la formazione romena non riesce più rimontare e ora la formazione di casa ha la chance di chiudere questo impegno continentale in soli 3 set. (agg. di Fabio Belli)

LUBE SPRINT!

Cucine Lube Civitanova-C.S. Arcada Galati, partita valevole per il girone E della Cev Champions League maschile di volley, vede chiudersi il primo set sul 25-17 in favore della formazione di casa. Partenza sprint della Lube che vince di larga misura il primo parziale, la formazione romena è rimasta in partita fino al 14-12 ma ha perso misure e concentrazione nella parte decisiva del set, prendendosi un successo comodo che apre nel migliore dei modi il match europeo. (agg. di Fabio Belli)

SI GIOCA!

Eccoci pronti a vivere la diretta di Civitanova Galati, la prima partita per i marchigiani della Cucine Lube nella nuova edizione della Champions League di pallavolo maschile. L’anno scorso il cammino della squadra di Civitanova Marche terminò ai quarti di finale, quando i marchigiani furono eliminati dai turchi dell’Halkbank Ankara in maniera beffarda, cioè a causa della sconfitta per 15-12 nel Golden Set di spareggio dopo che entrambe le partite erano finite con vittorie per 3-1 della squadra padrona di casa.

Finì dunque immediatamente l’avventura di Civitanova nella fase ad eliminazione diretta della scorsa Champions League, dove la Lube debuttò appunto ai quarti di finale grazie al dominio totale nella fase a gironi, che i marchigiani avevano chiuso con sei vittorie su altrettante partite disputate, al massimo con un paio di 3-2 che determinarono 16 e non 18 punti in classifica per la Lube. Adesso però è giunto il momento di pensare solamente all’attualità: infatti i giocatori stanno davvero per scendere in campo, cediamo la parola alla diretta di Civitanova Galati! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CIVITANOVA GALATI: LE DATE

Mentre si avvicina la diretta di Civitanova Galati, possiamo dare uno sguardo agli appuntamenti dei marchigiani in questo girone E della Champions League di volley maschile 2023-2024. Già settimana prossima, per la precisione giovedì 30 novembre, Civitanova sarà di scena a Praga per la prima trasferta di questa stagione, poi la terza giornata è fissata per martedì 12 dicembre, quando gli uomini della Cucine Lube Civitanova giocheranno sul campo dei belgi del Maaseik per completare la prima metà di questo girone.

A seguire, ecco naturalmente le ultime tre sfide a campi invertiti, cominciando da giovedì 21 dicembre, quando Civitanova ospiterà i cechi del VK Lvi Praga per quella che sarà l’ultima partita dell’anno solare per i marchigiani nel girone di Champions League. Si passerà poi al 2024, che porterà le ultime due giornate del girone che saranno per la Lube innanzitutto il match di martedì 9 gennaio 2024 per il ritorno sul campo dell’Arcada Galati, che stasera vedremo in Italia, mentre mercoledì 17 gennaio 2024 ecco la chiusura, quando nelle Marche arriveranno ovviamente i belgi del Maaseik. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CIVITANOVA GALATI: SI TORNA IN CHAMPIONS LEAGUE!

Civitanova Galati, diretta dagli arbitri Sonja Simonovska e Ozan Cagi Sarikaya con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 22 novembre 2023, si gioca naturalmente presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche per la prima giornata del girone E della Champions League di volley maschile edizione 2023-2024, che si appresta così ad iniziare una nuova avventura, della quale sicuramente la Cucine Lube Civitanova sarà una delle maggiori pretendenti al successo finale, rilanciando la sfida alle principali rivali di tutta Europa, a cominciare dall’Halkbank Ankara che eliminò i marchigiani ai quarti di finale della scorsa Champions League.

Intanto però si comincia naturalmente affrontando la fase a gironi che oggi ci propone appunto la diretta di Civitanova Galati, primo appuntamento del gruppo che, oltre alla formazione marchigiana e ai rumeni del C.S. Arcada Galati, comprende anche i cechi del VK Lvi Praga e la formazione belga del Maaseik, che ovviamente vedremo sfidare la Cucine Lube Civitanova nelle prossime settimane. I marchigiani sono la squadra teoricamente più forte del gruppo, ma solo la prima avrà accesso immediato ai quarti di finale, quindi sarà fondamentale iniziare con il piede giusto: quali verdetti ci darà la diretta di Civitanova Galati?

DIRETTA CIVITANOVA GALATI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Civitanova Galati, possiamo notare naturalmente che in Champions League si parte da zero, ma che naturalmente per la Cucine Lube Civitanova sono già numerosi gli appuntamenti significativi che hanno caratterizzato la prima parte della stagione, compresa la beffarda sconfitta contro Perugia in una meravigliosa finale di Supercoppa Italiana decisa per 3-2 in favore degli umbri al termine di una battaglia memorabile. Lo stesso è successo anche in campionato poche giorni dopo, ma in quel caso è stata la Lube a vincere 3-2 per prendersi una rivincita almeno parziale.

Globalmente, fino ad oggi Civitanova in stagione ha quindi raccolto la finale di Supercoppa Italiana e 11 punti nella classifica della Superlega, che sono stati frutto di quattro vittorie e due sconfitte. Un bottino che potremmo definire buono ma certamente da migliorare ancora, perchè l’obiettivo di Civitanova è sempre quello di vincere titoli: domenica è arrivato un bellissimo successo per 0-3 a Modena che fa ben sperare per la Lube in questo senso. Quanto a stasera, i favori del pronostico sono tutti per i padroni di casa, ma la Lube dovrà onorarlo sul campo nella diretta di Civitanova Galati…











