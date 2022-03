Diretta Civitanova Jastrzebski/ Streaming video tv: quarti Champions League

DIRETTA CIVITANOVA JASTRZEBSKI: DA SFRUTTARE IL FATTORE CAMPO!

Civitanova Jastrzebski, diretta dagli arbitri Milan Rajkovic e Jan Krticka, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, martedì 8 marzo 2022, presso l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche come partita d’andata dei quarti di Champions League di volley maschile, una sfida tra la Cucine Lube Civitanova e la formazione polacca che verrà poi decisa settimana prossima in casa dello Jastrzebski Wegiel, ma che naturalmente la Lube punta a mettere in discesa sfruttando stasera il fattore campo.

La diretta di Civitanova Jastrzebski ci consentirà di riportare l’attenzione su quanto succede in campo dopo settimane difficili: nel volley le squadre russe sono tra le più forti d’Europa e la loro esclusione dalla Champions League ha fatto saltare ben due sfide, determinando che Perugia e Kędzierzyn-Koźle sono già alle semifinali. Per Civitanova invece c’è l’ostacolo Jastrzebski da superare, come detto cercando di mettere in discesa la strada già stasera in casa: che cosa succederà quindi nella diretta Civitanova Jastrzebski?

DIRETTA CIVITANOVA JASTRZEBSKI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista una diretta tv di Civitanova Jastrzebski, ma ricordiamo che la Champions League di volley maschile è un’esclusiva del portale Discovery Plus. Anche questa partita sarà dunque riservata ai possessori di un abbonamento alla piattaforma, e ovviamente si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure su televisori dotati di connessione Internet.

DIRETTA CIVITANOVA JASTRZEBSKI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Civitanova Jastrzebski ci offrirà il primo atto di una sfida affascinante, tra due delle migliori formazioni a livello internazionale, espressioni d’altronde dei movimenti di Italia e Polonia, che proprio insieme alla Russia sono senza dubbio le Nazioni guida. La fase a gironi ha confermato il valore di Civitanova Jastrzebski, perché i marchigiani hanno vinto il girone C mentre i polacchi hanno fatto lo stesso nel girone A, dunque sarà un quarto di finale da seguire con la massima attenzione.

A rendere il tutto ancora più affascinante c’è naturalmente il fatto che sulla panchina della formazione polacca siede un certo Andrea Gardini, uno dei simboli della Generazione di Fenomeni che negli anni Novanta vinse tre edizioni consecutive dei Mondiali. Nel 2021 lo Jastrzebski ha vinto il campionato polacco, ma non ha mai conquistato la Champions League che invece Civitanova ha conquistato due volte: l’obiettivo è naturalmente confermare questa superiorità internazionale…



