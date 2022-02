Diretta Civitanova Kedzierzyn Kozle/ Streaming video tv: Lube già prima, volley

Civitanova Kedzierzyn Kozle, in diretta dall’Eurosuole Forum della città marchigiana con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 16 febbraio 2022, sarà la partita di pallavolo valida per la sesta e ultima giornata del girone C della Champions League di volley maschile 2021-2022. La diretta di Civitanova Kedzierzyn Kozle sarà comunque una pura formalità per la Cucine Lube Civitanova, che infatti è già certa della qualificazione ai quarti di finale e del primato nel girone.

La prima fase della Champions League di volley è stata un cammino trionfale per Civitanova grazie a cinque vittorie su cinque, fatto molto importante dal momento che solo le prime di ciascun gruppo sono certe di passare ai quarti senza dover fare calcoli sulle migliori seconde. Civitanova già qualificata, Kedzierzyn Kozle invece in sospeso perché i polacchi potrebbero appunto inserirsi fra le migliori seconde. Servirà però l’impresa in Italia, naturalmente non facile: cosa succederà in Civitanova Kedzierzyn Kozle?

DIRETTA CIVITANOVA KEDZIERZYN KOZLE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista una diretta tv di Civitanova Kedzierzyn Kozle, ma ricordiamo che la Champions League di volley maschile è un’esclusiva del portale Discovery Plus. Anche questa partita sarà dunque riservata ai possessori di un abbonamento alla piattaforma, e ovviamente si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure su televisori dotati di connessione Internet.

DIRETTA CIVITANOVA KEDZIERZYN KOZLE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Civitanova Kedzierzyn Kozle sarà una sorta di amichevole di lusso per i padroni di casa marchigiani, che finora hanno raccolto cinque vittorie su cinque e 14 punti nella classifica del suo girone, con un solo successo al tie-break che ha impedito di fare il massimo dei punti. Poco male: la qualificazione è stata blindata vincendo a Novosibirsk, adesso c’è la curiosità di scoprire se la Lube completerà il percorso perfetto con la sesta vittoria su sei, battendo di nuovo i polacchi già sconfitti a casa loro.

Il Kedzierzyn Kozle si gioca invece tutto: ha ancora speranze di qualificarsi ai quarti di Champions League, ma per riuscirci i polacchi dovrebbero vincere a Civitanova, altrimenti con un bilancio di tre vittorie e altrettante sconfitte (per ora sono 3-2) è ragionevolmente impossibile di sperare di essere tra le migliori seconde che avanzeranno alla fase ad eliminazione diretta. Piccolo vantaggio: il Kedzierzyn Kozle se la giocherà contro una Civitanova già qualificata. La differenza di motivazioni sarà decisiva?



