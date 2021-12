Diretta Civitanova Lokomotiv Novosibirsk/ Streaming video tv: Lube al debutto!

DIRETTA CIVITANOVA LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK: LUBE AL DEBUTTO IN COPPA

Civitanova Lokomotiv Novosibirsk, diretta dagli arbitri Fernandez Fuentes e Boulanger, è la partita di volley maschile in programma oggi, mercoledì 1 dicembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.00. E’ proprio all’Eurosuole Forum che comincia il cammino in Champions league dei cucinieri di Gianlorenzo Blengini: la squadra della Lube fa dunque oggi suo debutto nella prima giornata della fase a gironi della massima competizione per club del continente e nella sfida contro la squadra russa pure oggi promette grandissime scintille.

Civitanova dopo tutto, è gran favorita non solo alla qualificazione alla fase finale della manifestazione ma pure alla vittoria dello stesso torneo (già due le coppe alzate in passato): i ragazzi di Blengini dunque non dovrebbero avere oggi problemi a regolare i russi, che pure approdano al turno in buone condizioni. In ogni caso ci attende oggi una diretta tra Civitanova e Lokomotiv Novosibirsk certo entusiasmante: non vediamo l’ora di dare la parola al campo.

DIRETTA CIVITANOVA LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo subito che purtroppo non vi sarà una diretta tv di Civitanova Lokomotiv Novosibirsk: la partita infatti è esclusiva del portale di streaming Discovery +, che ha acquistato i diritti per trasmettere tutta la Champions league di volley, maschile e femminile. L’incontro di questa sera all’Eurosuole Forum sarà dunque visibile solo in diretta streaming video e solo per gli abbonati al servizio: di conseguenza vi dovrete dotare di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CIVITANOVA LOKOMOTIV NOVOSIBIRSK: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta tra Civitanova e Lokomotiv Novosibirsk, ci pare doveroso dare un migliore contesto anche all’incontro di Champions league che ci allieterà solo stasera. Come abbiamo accennati prima, alla vigilia del match non possiamo non dare la Lube per netta favorita: la formazione marchigiana è da anni leader assoluta in ambito nazionale e internazionale e pure solo tra pochi giorni prenderà parte anche al Mondiale per club, come pure vincitrice in carica. La squadra di Blemgini poi scende in campo questa sera in buone condizioni: in campionato infatti la Lube ha fin qui ottenuto 9 successi e incassato appena due sconfitte su 11 presenze e con merio è leader della Superlega con ben 28 punti.

Ecco perchè parliamo di un incontro difficile per il Lokomotiv Novosibirsk, che pure ha alle spalle un buon trend, tra i confini nazionali: la squadra di Plamen Konstantinov, ha affinato la propria condizione nelle ultime settimane pure ha recuperato fin qui la seconda posizione nella graduatoria del primo campionato nazionale (con sette vittorie e un KO e 21 punti, alle spalle dello Zenit Kazan) e pure sta facendo bene anche in Coppa. Pure basterà questo per superare i campioni dl mondo in carica? Vedremo che dirà il campo!



