Diretta Civitanova Maribor/ Streaming video tv: formalità Lube? (Champions League)

DIRETTA CIVITANOVA MARIBOR: TUTTO FACILE PER LA LUBE?

Civitanova Maribor, che si gioca in diretta presso l’Eurosuole Forum alle ore 19:30 di mercoledì 26 gennaio, è valida per la quarta giornata nel gruppo C di volley Champions League 2021-2022. Per la Lube, che domenica ha schiantato Monza nel turno di campionato, si tratta di una partita con cui allungare in testa alla classifica, o comunque confermarsi: al momento tre vittorie in altrettante partite nel girone, ma Civitanova potrebbe comunque rischiare di non ottenere il primo posto a causa del tie break che ha giocato due settimane fa.

Diretta/ Fenerbahçe Trento (risultato 0-0) streaming video tv: 1° set, si gioca!

Certo: è arrivata una splendida vittoria in casa dei campioni in carica, ma resta da disputare la partita di ritorno che, per quanto casalinga, potrebbe comunque nascondere parecchie insidie. Dunque, intanto nella diretta di Civitanova Maribor i marchigiani dovranno puntare a vincere con il pieno dei punti, meglio ancora se senza lasciare set per strada; poi ovviamente si vedrà, ma intanto noi possiamo accomodarci e provare a tracciare rapidamente alcuni dei temi principali che potrebbero essere legati a questa interessante serata di volley Champions League.

DIRETTA/ Novara Liberec (risultato finale 3-0) la Igor ad un passo dai quarti

DIRETTA CIVITANOVA MARIBOR STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista una diretta tv di Civitanova Maribor: la Champions League di volley maschile è un’esclusiva del portale Discovery Plus, il broadcaster che da qualche mese ha acquisito i diritti per trasmettere parecchie manifestazioni sportive. Anche questa partita sarà dunque riservata ai possessori di un abbonamento alla piattaforma, e ovviamente si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA CIVITANOVA MARIBOR: RISULTATI E CONTESTO

Possiamo essere onesti e dire che la diretta di Civitanova Maribor rappresenta una formalità per la Lube, chiaramente al netto di possibili cali di concentrazione: lo avevamo del resto visto anche a metà dicembre, quando la squadra marchigiana aveva stravinto in Slovenia pur dovendo sudare per chiudere i conti al terzo set (26-24), e del resto possiamo anche notare, osservando la classifica del gruppo C di Champions League, che il Merkur Maribor non solo ha sempre perso in questa edizione del torneo, ma addirittura deve ancora mettere in saccoccia il primo set.

DIRETTA/ Mulhouse Monza video (risultato finale 0-3) Vero Volley sul velluto

La differenza insomma è netta, ed è per questo che la mente di Gianlorenzo Blengini e dei suoi ragazzi può già essere rivolta a metà febbraio: all’Eurosuole Forum arriverà quello Zaksa che, battuto al quinto set nell’ultimo turno, già l’anno scorso aveva fatto vedere di potersi prendere vittorie esterne di grande livello (del resto è la squadra campione in carica) e che dunque non fa stare tranquilla Civitanova rispetto ai quei due set lasciati per strada, perché l’equilibrio in questa Champions League regna sovrano e arrivare secondi nel girone potrebbe anche riservare brutte sorprese…

© RIPRODUZIONE RISERVATA